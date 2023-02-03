礁溪溫泉游泳池重新啟用 明後天免費入場

宜蘭礁溪鄉溫泉游泳池已逾30高齡，設施老舊，去年鄉公所向體育署爭取到經費，加上自籌，花費1500萬元重修，改建池體，並增設無障礙入水椅、親子廁所、水質循環過濾設備等，5日前開放民眾免費入場。

宜蘭縣政府於79年興建礁溪溫泉游泳池，交予鄉公所經營，89年納入礁溪鄉公共造產事業。泳池占地0.2公頃，受限於地點，僅設置25公尺長水道5條，之後增設3個露天溫泉泡湯池，因水質佳，且位於礁溪轉運站後方交通便利，每年可吸引7、8萬人入場。

鄉公所考慮到泳池老舊，設備多有破損，且維護成本高，包括人事、修繕等費用，以及每立方公尺9元的溫泉取用費，1年總額達580萬元，向體育署申請1200萬元、自籌300萬元，去年2月10日動工，12月30日竣工，今天開幕。