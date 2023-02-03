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「一日學校」台日文化交流 礁溪國中同學練習穿和服

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
「一日學校」理事渡邊明日香說明享用抹茶的禮節，讚同學們學得很快。記者陳敬丰／攝影
「一日學校」理事渡邊明日香說明享用抹茶的禮節，讚同學們學得很快。記者陳敬丰／攝影

日本「OneDaySchool」組織今年4月30日將在宜蘭礁溪國中舉辦「一日學校」活動，向台灣孩子從食、音、學、遊4方面介紹日本文化，今天舉辦記者會，現場示範和服穿著及抹茶道，參與的礁溪國中同學也很開心能感受日本文化。

OneDaySchool成立於110年，發起人兼理事渡邊明日香曾在台灣生活多年，她表示，「一日學校」的宗旨是提升新生代孩子的世界觀與服務熱忱，運用「1天」的時間，邀請平常各有工作，身分涵蓋參議員、社長的講師們，在世界各地的國中小進行文化交流。

4月30日在礁溪國中的「一日學校轉動世界」是第1場海外活動，蘭陽城鄉美學基金會擔任台灣方主辦，預計邀請300位國中小學生免費參加。活動當日，分成食、音、學、遊4個小組，製作或表演烏龍麵、壽司、浴衣、和太鼓、民間舞蹈等日本文化。

基金會董事長蕭錫鑫說，希望這項活動在台灣紮根，每年交流；礁溪國中校長吳錫傳表示，有賴日本華文會長、同時也是礁中校友的原理美牽線，很榮幸成為第一場海外活動地點，也希望將台灣文化帶到日本。

渡邊明日香今天示範和服的穿著方式，以及抹茶茶道，礁溪國中排球隊的同學邊看邊學，她大讚聰明；現場提供抹茶與日本名店麻糬，同學們說，抹茶非常回甘，麻糬也很好吃，很開心可以感受日本文化。

礁溪國中男女排球隊的同學參加今天記者會，很開心能感受日本文化。記者陳敬丰／攝影
礁溪國中男女排球隊的同學參加今天記者會，很開心能感受日本文化。記者陳敬丰／攝影
「一日學校」今日在礁溪國中舉辦記者會，帶同學們認識和服、抹茶道等日本文化。記者陳敬丰／攝影
「一日學校」今日在礁溪國中舉辦記者會，帶同學們認識和服、抹茶道等日本文化。記者陳敬丰／攝影
「一日學校」理事渡邊明日香示範如何穿著和服。記者陳敬丰／攝影
「一日學校」理事渡邊明日香示範如何穿著和服。記者陳敬丰／攝影

日本 和服 排球

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