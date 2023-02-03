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台肥基隆廠堆置大量土方 基市府罰26.6萬元

中央社／ 基隆3日電

台肥基隆廠近日堆置7600立方公尺土方。基隆市長謝國樑今天認為是營建廢土，將先依空氣污染防制法等開罰新台幣26.6萬元。台肥否認是營建廢土，但會責成土方業者儘速改善。

媒體報導，接獲吹哨者爆料，身為南港經貿園區最大地主的台肥公司於去年進行C4辦公大樓新建工程，因表土開挖後物價波動，竟疑似「內神通外鬼」，將C4基地廢棄土方轉運至台肥基隆一廠堆置、掩埋，並向基隆市府謊稱其為「改良土方」。

台肥資產管理處處長黃瑞楨接受中央社電話採訪表示，南港園區工程廢土由營造商向台北市政府申請核准後，運至全民土資場處理；但基隆廠土地含有氨氣，有土地改良需求，所以向國際土方資源廠購土，與南港工程的土根本是兩碼事。

市府今天發布新聞稿表示，經對台肥基隆廠區初步會勘，現場堆置的土方有7600立方公尺，其中堆置的土方違反「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」，依空氣污染防制法，開罰10萬元；尚未申報營建工程空氣污染防制費用，再依違反空污法，罰10萬。

此外，工廠登記地號與核准的廢棄物清理計畫書地號不一致，依違反廢棄物清理法，罰6000元；現場水土保持排水設備有缺失，依水土保持法規定，開罰6萬元。

環保局也採樣現場3處土方，檢測是否有污染，檢測結果將在2週內出爐。

謝國樑上午率領市府團隊前往視察時說，台肥基隆廠號稱改善土壤品質，實際卻把其他營建廢土運送基隆廠區傾倒，「騙誰啊」；今天的案例就算傾倒所在土地是台肥的，台肥也不能把外地營建廢土傾倒到基隆市，傾倒廢土也只能在合格准許廢土傾倒所在地進行。

他表示，如果認定涉入的不只是行政責任的話，會追究是否有相關疏失，市府內部將開會討論，行政罰鍰已不是唯一選項，未來會以最高標準去追究違法傾倒情事，呼籲業者切勿以身試法。

台肥表示，現場堆置的土方來自於台北合法的土資場，並非是南港的營建廢土，至於土方裸露等缺失，台肥會責成土方業者儘快改善。

謝國樑 廢棄物

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