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春節資源垃圾量增加 花蓮市宣導稽查源頭減量見成效

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所統計春節垃圾清運量，一般垃圾減少，資源回收量增加，顯示民眾對垃圾分類的觀念日益提高。圖／市公所提供
花蓮市公所統計春節垃圾清運量，一般垃圾減少，資源回收量增加，顯示民眾對垃圾分類的觀念日益提高。圖／市公所提供

今年農曆春節期間花蓮遊客人數爆量，但市公所統計發現，與去年同期相較，春節期間一般垃圾與大宗廢棄物數量減少，資源回收量增加，分析認為是平日宣導及破袋稽查有成效。市長魏嘉彥感謝市民配合，期盼持續落實垃圾分類，共同努力從源頭讓垃圾減量。

花蓮市人口居全縣13鄉鎮市之冠，加上外地遊客，每天產出垃圾量大，春節假期結束後，魏嘉彥日前到花蓮市清潔隊感謝隊員清運辛勞，也關心連假期間垃圾清運狀況。

清潔隊長吳慶展說，以除夕（含）前6天及大年初四開始收運，共7天數據觀察，去年同期是712公噸，今年減為699.83公噸。資源回收數量成長，去年為196.39公噸，今年是235.37公噸。大宗廢棄物清運去年187.8公噸，今年184.3公噸。

他表示，疫情趨緩，今年春節旅遊人數大增，花蓮市湧入不少觀光客，原本就預期垃圾量會增加，但統計發現，資源回收量成長，一般垃圾卻減少，代表源頭減量，雖然清運時仍可見將資源回收物放在一般垃圾袋的情形，不過與去年相較明顯降低，可見在清潔隊加強社區宣導、執行夜間破袋稽查後，民眾逐漸養成垃圾分類的觀念。

他表示，花蓮市破袋稽查作法和其他鄉鎮不同，是由環保局委辦的新翊公司協助分析市內12條垃圾收運垃圾的成分，針對垃圾分類較差的路線，由清潔隊辦公室內15名人員排班稽查，在垃圾車抵達前，先做檢查，若不合格就現場分類，若無法分類才會退收。

若重複被稽查發現未落實分類，第2次會開宣導單，第3次則開警告單，但執行約2年，還沒有市民因此受到裁罰。

魏嘉彥說，清潔隊員平日已很辛苦，年節過後還要忙於將資源回收物品細分，收物若夾雜一般垃圾甚至髒汙物品，不但加重隊員工作負擔，還可能不小心被尖銳物刺傷，呼籲市民做好垃圾分類，廚餘的水要瀝乾，從源頭減量。

花蓮市長魏嘉彥（左）到清潔隊關切春節垃圾收運。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（左）到清潔隊關切春節垃圾收運。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（左）到清潔隊關切春節垃圾收運。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（左）到清潔隊關切春節垃圾收運。圖／市公所提供
花蓮市公所統計春節垃圾清運量，一般垃圾減少，資源回收量增加，顯示民眾對垃圾分類的觀念日益提高。圖／市公所提供
花蓮市公所統計春節垃圾清運量，一般垃圾減少，資源回收量增加，顯示民眾對垃圾分類的觀念日益提高。圖／市公所提供

資源回收 花蓮 春節

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