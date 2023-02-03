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遭基隆市府開罰 台肥：未將南港開發廢土運至基隆廠

中央社／ 台北3日電

針對媒體報導，台肥將南港經貿園區新建工程廢棄土方，轉運至台肥基隆一廠堆置、掩埋，基隆市長謝國樑今天決定對台肥開罰；不過台肥澄清表示，並未傾倒南港工程廢土。

媒體報導，接獲吹哨者爆料指控，身為南港經貿園區最大地主的台肥公司於去年進行C4辦公大樓新建工程，因表土開挖後物價波動，竟疑似「內神通外鬼」，將C4基地廢棄土方轉運至台肥基隆一廠堆置、掩埋，並向基隆市府謊稱其為「改良土方」。

台肥資產管理處處長黃瑞楨接受中央社電話採訪表示，南港園區工程廢土由營造商向台北市政府申請核准後，運至全民土資場處理；但基隆廠土地含有氨氣，有土地改良需求，所以向國際土方資源廠購土，與南港工程的土根本是兩碼事。

黃瑞楨強調，先前內部會議確有人提出是否可將南港園區開發案廢土運至基隆廠的看法，但僅止於討論，實際上並沒有付諸實行，媒體不能利用內部討論過程的片面資訊錯誤報導。

謝國樑 資產

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