台肥改良土方被爆堆置大量廢土 謝國樑率隊查開罰26萬
台肥基隆廠近日堆置7600立方米的土方，遭爆料是營建廢棄土違法堆置，基隆市長謝國樑今天率市府各局長前往勘查，指台肥申請土壤改良卻違法堆置大量土方，怒嗆要「騙誰啊」，市府已開罰26萬6千，採樣有無毒性及汙染物質。台肥表示，土方來自合法土置場，水保沒做好會改善。
謝國樑說，台肥有欺騙基隆市政府之嫌，號稱要做土壤品質改善，但把其他營建土地或工地廢土運到基隆廠區內傾倒，這情 形就類似上月市立田徑場改建工程被堆置大量廢土一樣。
謝國樑表示，不只行政罰鍰，市府會追究台肥相關責任，他要譴責的是，不能把甲地的土方倒在乙地，雖然都是台肥的土地，但不能倒在基隆，疑為來自南港C4辦公大樓新建工程。未來將拜訪基隆地檢署追查一再發生的傾倒廢土情況，認為台肥行逕與其他亂倒廢土的業者沒有差別。
產發處長林鼎超說，廠方向市府申請的是改良土質的水土保持計畫，現場卻堆置大量土方，與申請目的不符，經勘查發現排水系統被土石掩蓋，先針對水土保持有疏失開罰6萬。
環保局長馬仲豪表示，昨天會勘發現有諸多缺失，共開罰20
萬6千元，土方露天堆置逸散粒狀汙染物，違反空汙法罰10萬元；尚未申報營建工程空氣汙染防制費用，違反空氣汙染法罰10萬；工廠登記地號與核准的廢棄物清理計畫書地號不一致罰6千元。
馬仲豪說，為了解土方是否有毒性或汙染性，造成環境衛生汙染，已採集三處土方採樣，檢測結果要2周。
台肥副總張滄郎說明，因為台肥基隆廠過去是肥料廠，要進行土汙整治後，未來計畫要開發為產業園區，因此從外面進乾淨的土，都是合法土置場進來的土，都有合法申請。
張滄郎表示，土方都是來自合法的土置場，並不是非法營建廢土，土方是去年底陸續運至，如有水土保持沒有做好會進行改善，但沒有不法之處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言