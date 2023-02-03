快訊

林奕華終於就任副市長 藍營甘願被罵月餘 朱立倫有3大盤算

不是柯震東？峮峮公開「神秘牽手照」放閃喊：重要日子

外媒爆：CIA局長密訪莫斯科「要烏割地20% 換俄停戰」

效法大航海時代冒險渡洋 花蓮醫親述如何駕帆船從蘭卡威開回台灣

聯合新聞網／ 花蓮訊
團隊準備回台灣時在馬來西亞沙巴港口合照。照片／向海致敬團隊提供
團隊準備回台灣時在馬來西亞沙巴港口合照。照片／向海致敬團隊提供

花蓮執業的急診科醫師徐子恆，因為在花蓮念書開始接觸海洋，而後學習潛水、海洋獨木舟，2017年與8個人接力划海洋獨木舟橫渡黑潮到日本石垣，而後在蘭卡威購買了一艘重型帆船，航行了2500海哩，耗費100多天回到台灣。徐子恆17日將在主動脈故事館，講述中年大叔的這段奇幻旅程。

在花蓮的生活離不開大海，徐子恆是急診科醫師，也是黑潮海洋文教基金會的鯨豚解說員。他為了證明史前時代，先民移居各國島嶼，有可能是以手划獨木舟的方法完成，於是偕同諸人以接力方式，划獨木舟橫渡黑潮到達石垣島。

徐醫師曾划獨木舟抵達石垣，他本身也是黑潮解說員。照片／向海致敬團隊提供
徐醫師曾划獨木舟抵達石垣，他本身也是黑潮解說員。照片／向海致敬團隊提供

之後他再想起大航海時代，人類以帆船靠風力探索大洋，為了重溫當時人們的冒險精神，興起了買帆船的念頭，於是搭乘飛機飛往馬來西亞，在蘭卡威買了一艘重型帆船，航行了2500海哩，耗費一百多天才回到台灣

史詩級的冒險旅程猶如電影一般，徐子恆17日在花蓮市林森路321巷26號主動脈故事館，講述這段奇幻旅程，聽講者可以不必經歷航海風吹日曬等諸多苦處，安穩在屋內一起經歷他的人生，從而提起我們的勇氣，想起人生未竟的夢。

故事人：徐子恆
主題：從航海小白到2500海浬跨洋航行--給台灣人的航海建議

時間：2/17晚上七點
地點：花蓮市林森路321巷26號 主動脈故事館
費用：400元
報名請上主動脈故事館粉專私訊（https://www.facebook.com/profile.php?id=100063633207093）

簡介

1976年生於台北
1996年到花蓮讀書
1999年參加黑潮海洋文教基金會活動，開始擔任志工
2006年學習水肺潛水
2008年成為黑潮基金會的解說員，在賞鯨船上擔任解說志工
2013年學習海洋獨木舟
2017年與八個人接力划海洋獨木舟橫渡黑潮到日本石垣島、途中初識帆船
2018年開始學習帆船
2019年開始計劃買帆船
2021年駕帆船自蘭卡威2500海浬跨洋航行回到台灣

花蓮 獨木舟

延伸閱讀

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

花蓮春節各景點遊客如織 「全球最受歡迎旅遊城市」亞洲唯一入榜

春節連假不受寒流影響 花蓮各景點湧現遊客

泰國鱧、巴西龜強勢入侵 花蓮玉里濕地本土魚蝦面臨威脅

相關新聞

台東元宵遶境 宮廟約定不擾民

暌違兩年，台東天后宮元宵神明遶境祈福活動今年復辦，共51隊參加，縣府與天后宮推動遶境公約，包括活動結束後沿途禁設祭壇、學...

基隆城際轉運站 最快5月底驗收

基隆城際轉運站工程原本1年半前就應完工，因疫情、風災和變更設計延宕迄今，市府昨天勘查，要求改善施工缺失如3樓空橋鋼構底過...

外來種入侵 花蓮玉里濕地生態拉警報

花蓮縣玉里鎮啟模里的玉水圳濕地原本是候鳥、本土魚蝦嬉游的樂園，但近年因為民眾棄養，外來物種泰國鱧魚、紅耳巴西龜等強勢入侵...

羅東闖關鬧元宵 五結復辦走尪賽

疫情趨緩，宜蘭羅東鎮公所將恢復舉辦「提燈祈福慶元宵」活動，除了送出限量開運智慧筆、還有提燈、歡樂猜燈謎、闖關換好禮及趣味...

無預警停電1個多小時…基隆信義區320戶受影響 民眾摸黑下班

基隆市信義區壽山路、正信路、正義路、信二路一帶，今天下午5點多突然無預警停電，影響戶數320戶，不少商家無電可用嘆不便，...

五結利澤簡永安宮走尪 期待老街成為文創小鎮

宜蘭五結利澤簡永安宮走尪系列活動，時隔1年重新舉辦，除傳統走尪遶境與民俗陣頭表演，還有太鼓、偶戲劇團演出，並舉辦情侶趣味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。