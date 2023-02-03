效法大航海時代冒險渡洋 花蓮醫親述如何駕帆船從蘭卡威開回台灣
花蓮執業的急診科醫師徐子恆，因為在花蓮念書開始接觸海洋，而後學習潛水、海洋獨木舟，2017年與8個人接力划海洋獨木舟橫渡黑潮到日本石垣，而後在蘭卡威購買了一艘重型帆船，航行了2500海哩，耗費100多天回到台灣。徐子恆17日將在主動脈故事館，講述中年大叔的這段奇幻旅程。
在花蓮的生活離不開大海，徐子恆是急診科醫師，也是黑潮海洋文教基金會的鯨豚解說員。他為了證明史前時代，先民移居各國島嶼，有可能是以手划獨木舟的方法完成，於是偕同諸人以接力方式，划獨木舟橫渡黑潮到達石垣島。
之後他再想起大航海時代，人類以帆船靠風力探索大洋，為了重溫當時人們的冒險精神，興起了買帆船的念頭，於是搭乘飛機飛往馬來西亞，在蘭卡威買了一艘重型帆船，航行了2500海哩，耗費一百多天才回到台灣。
史詩級的冒險旅程猶如電影一般，徐子恆17日在花蓮市林森路321巷26號主動脈故事館，講述這段奇幻旅程，聽講者可以不必經歷航海風吹日曬等諸多苦處，安穩在屋內一起經歷他的人生，從而提起我們的勇氣，想起人生未竟的夢。
故事人：徐子恆
主題：從航海小白到2500海浬跨洋航行--給台灣人的航海建議
時間：2/17晚上七點
地點：花蓮市林森路321巷26號 主動脈故事館
費用：400元
報名請上主動脈故事館粉專私訊（https://www.facebook.com/profile.php?id=100063633207093）
簡介
1976年生於台北
1996年到花蓮讀書
1999年參加黑潮海洋文教基金會活動，開始擔任志工
2006年學習水肺潛水
2008年成為黑潮基金會的解說員，在賞鯨船上擔任解說志工
2013年學習海洋獨木舟
2017年與八個人接力划海洋獨木舟橫渡黑潮到日本石垣島、途中初識帆船
2018年開始學習帆船
2019年開始計劃買帆船
2021年駕帆船自蘭卡威2500海浬跨洋航行回到台灣
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