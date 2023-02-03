效法大航海時代冒險渡洋 花蓮醫親述如何駕帆船從蘭卡威開回台灣

花蓮執業的急診科醫師徐子恆，因為在花蓮念書開始接觸海洋，而後學習潛水、海洋獨木舟，2017年與8個人接力划海洋獨木舟橫渡黑潮到日本石垣，而後在蘭卡威購買了一艘重型帆船，航行了2500海哩，耗費100多天回到台灣。徐子恆17日將在主動脈故事館，講述中年大叔的這段奇幻旅程。

在花蓮的生活離不開大海，徐子恆是急診科醫師，也是黑潮海洋文教基金會的鯨豚解說員。他為了證明史前時代，先民移居各國島嶼，有可能是以手划獨木舟的方法完成，於是偕同諸人以接力方式，划獨木舟橫渡黑潮到達石垣島。

徐醫師曾划獨木舟抵達石垣，他本身也是黑潮解說員。照片／向海致敬團隊提供

之後他再想起大航海時代，人類以帆船靠風力探索大洋，為了重溫當時人們的冒險精神，興起了買帆船的念頭，於是搭乘飛機飛往馬來西亞，在蘭卡威買了一艘重型帆船，航行了2500海哩，耗費一百多天才回到台灣。

史詩級的冒險旅程猶如電影一般，徐子恆17日在花蓮市林森路321巷26號主動脈故事館，講述這段奇幻旅程，聽講者可以不必經歷航海風吹日曬等諸多苦處，安穩在屋內一起經歷他的人生，從而提起我們的勇氣，想起人生未竟的夢。