五結利澤簡永安宮走尪 期待老街成為文創小鎮

宜蘭五結利澤簡永安宮走尪系列活動，時隔1年重新舉辦，除傳統走尪遶境與民俗陣頭表演，還有太鼓、偶戲劇團演出，並舉辦情侶趣味「尪揹某」競賽，永安宮2樓展出攝影及繪畫作品，聘請畫家創作3D走尪彩繪，期待讓利澤簡老街成為文創小鎮。

永安宮舉辦走尪百多年，去年因疫情停辦，今年解封後恢復，今早10時迎媽祖回老家，將媽祖從105年竣工的新廟請回舊廟，在舞獅團祥獅獻瑞表演中，媽祖出發遶巡五十二甲溼地，作為2月2日、4日、5日整個元宵節系列活動的開始。

永安宮主委、前宜蘭縣副縣長黃適超表示，活動包含傳統陣頭表演、趣味競賽、猜燈謎等，內容精緻，還邀請日本2太鼓團體演出，和太鼓大元組3年前就來宮交流，今年增加和氣藹藹太鼓2人組，盼促進台日情誼。

永安宮去年底聘請畫家李漢聲，創作走尪主題的3D繪畫牆，耗費2月、歷經陰雨，今年1月完成，細緻的繪畫加上立體牆面的效果，讓人身歷其境；永安宮2樓也展出攝影及繪畫作品。五結鄉公所期盼，透過多元的活動以及文藝創作，保存並活化走尪無形資產，讓鄉親看到老街商機，打造文創小鎮。