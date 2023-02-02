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五結利澤簡永安宮走尪 期待老街成為文創小鎮

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
永安宮走尪活動除了傳統民俗表演，還有太鼓、偶戲等演出。記者陳敬丰／攝影
永安宮走尪活動除了傳統民俗表演，還有太鼓、偶戲等演出。記者陳敬丰／攝影

宜蘭五結利澤簡永安宮走尪系列活動，時隔1年重新舉辦，除傳統走尪遶境與民俗陣頭表演，還有太鼓、偶戲劇團演出，並舉辦情侶趣味「尪揹某」競賽，永安宮2樓展出攝影及繪畫作品，聘請畫家創作3D走尪彩繪，期待讓利澤簡老街成為文創小鎮。

永安宮舉辦走尪百多年，去年因疫情停辦，今年解封後恢復，今早10時迎媽祖回老家，將媽祖從105年竣工的新廟請回舊廟，在舞獅團祥獅獻瑞表演中，媽祖出發遶巡五十二甲溼地，作為2月2日、4日、5日整個元宵節系列活動的開始。

永安宮主委、前宜蘭縣副縣長黃適超表示，活動包含傳統陣頭表演、趣味競賽、猜燈謎等，內容精緻，還邀請日本2太鼓團體演出，和太鼓大元組3年前就來宮交流，今年增加和氣藹藹太鼓2人組，盼促進台日情誼。

永安宮去年底聘請畫家李漢聲，創作走尪主題的3D繪畫牆，耗費2月、歷經陰雨，今年1月完成，細緻的繪畫加上立體牆面的效果，讓人身歷其境；永安宮2樓也展出攝影及繪畫作品。五結鄉公所期盼，透過多元的活動以及文藝創作，保存並活化走尪無形資產，讓鄉親看到老街商機，打造文創小鎮。

2月4日下午，永安宮將舉辦尪揹某趣味競賽，讓情侶大方曬恩愛；稍晚有傳統走尪示範賽，8人1組抬神轎競速，報名參加者都可獲得煙燻鴨賞等禮品，前6名隊伍能得到媽祖黑令旗，保平安、賺大錢，廟方鼓勵企業與有興趣的民眾踴躍參加，體驗不一樣的傳統文化。

永安宮2月4日下午將舉辦「尪揹某」趣味競賽，情侶可以大方曬恩愛。圖／五結鄉公所提供
永安宮2月4日下午將舉辦「尪揹某」趣味競賽，情侶可以大方曬恩愛。圖／五結鄉公所提供
永安宮2樓展出畫展與攝影展。記者陳敬丰／攝影
永安宮2樓展出畫展與攝影展。記者陳敬丰／攝影
永安宮2樓展出畫展與攝影展。記者陳敬丰／攝影
永安宮2樓展出畫展與攝影展。記者陳敬丰／攝影
畫家李漢聲創作的3D彩繪牆，以走尪為主題，五結鄉長沈德茂（右）與鄉代會主席林證梧（左）也樂在其中。記者陳敬丰／攝影
畫家李漢聲創作的3D彩繪牆，以走尪為主題，五結鄉長沈德茂（右）與鄉代會主席林證梧（左）也樂在其中。記者陳敬丰／攝影
永安宮舉辦走尪百多年，去年因疫情停辦，今年解封後恢復，今早迎媽祖回老家，將媽祖從新廟請回舊廟。記者陳敬丰／攝影
永安宮舉辦走尪百多年，去年因疫情停辦，今年解封後恢復，今早迎媽祖回老家，將媽祖從新廟請回舊廟。記者陳敬丰／攝影

媽祖 情侶

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