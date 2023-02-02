台東焚化廠驗收通過今起燒垃圾 民眾錯愕！

台東縣焚化爐去年2月整修完成並試燒運作，原定7月試營運，但遲未驗收通過，未料，前天卻通過驗收，今天開始燒垃圾，消息傳出不僅居民錯愕，焚化廠操作營運監督委員會都不知情，呼籲縣議會趕快成立公民監督機制。環保局表示焚化廠營運是既定計畫。

環保局副局長陳炳伸說，焚化廠自去年2月試燒來，已經運作將近1年的時間，目前進入營運期是跟廠商簽訂的契約既定計畫，驗收時已經用最嚴格的標準驗收，而且還有空汙監測站監控，所以也沒有特別來跟外界來說明，廠內外汙染監測資訊都公開，民眾可以監督。

為解決台東垃圾問題，縣府花19.6億元買回垃圾焚化廠，2年前爭取4億多元整修，原訂去年7月要由修繕廠商營運兼保固維護2年，但一直沒有通過驗收，延後燒垃圾。但前天焚化廠通過驗收，環保局通知各鄉鎮公所和當地里長，今天垃圾可以送進焚化廠開始燒垃圾。

焚化廠可燒垃圾消息傳出後，不僅居民錯愕，焚化廠操作營運監督委員會都不知情。當地民眾質疑環保局只通知各公所和當地里長開始燒垃圾，不敢對全民公告，感覺像是偷偷燒，現在焚化廠煙囪看得到冒出的煙霧，很擔心空氣汙染。