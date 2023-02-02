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疫情停辦兩年 羅東鎮復辦元宵猜燈謎、暖心愛護流浪兔

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
趣味龜兔賽跑的裝扮。記者戴永華／攝影
趣味龜兔賽跑的裝扮。記者戴永華／攝影

睽違兩年，羅東鎮公所恢復元宵節傳統，2月4日在公所前廣場舉辦「提燈祈福慶元宵」，除了送出限量的開運智慧筆、還有提燈、歡樂猜燈謎、闖關換好禮及趣味龜兔賽跑等，這次特別與台灣流浪兔保護協會合作，宣導兔年愛護兔子，不要任意遺棄。

2月4日晚上7點在羅東鎮公所前廣場，現場設有兔兔Q&A、大家來唸歌、節拍遊戲等趣味關卡，闖關成功就送好禮，安排在地舞團「汶凬舞集」、傳統演藝「台灣唸歌」、饒舌歌手「staco」等表演，還有以羅東為題的猜燈謎拿禮券紅包，重頭戲「龜兔賽跑」趣味競賽，開放現場報名，兩人一組比賽穿著龜殼及兔子服裝速度，參與者可獲得好禮。

鎮長吳秋齡表示，「提燈祈福慶元宵」邀請親子及民眾組裝限量提燈，巡禮玉兔光廊，換得文昌帝君加持之開運智慧筆，祈求金兔年保佑小朋友增長智慧，大朋友事業亨通，日前開放報名時，限量100組火速爆滿，相當受歡迎。

吳秋齡說，今年是兔年，到處都能看到可愛的兔兔，公所推出「賺錢兔」、「黃金兔」、「兔寶寶」三款特色燈籠，將於元宵晚會發放600份，觀光所臉書還有猜燈謎抽燈籠活動，喜歡的朋友不要錯過；此外也特別連結台灣流浪兔保護協會，推出互動闖關遊戲普及各項兔子知識，希望在金兔當道的一年，呼籲大家愛牠就不要遺棄牠。

此外，元宵節是古代的私塾收假的日子，學生們帶著燈籠到私塾，請老師點燃，「點燈」象徵著「傳道」，代表點亮智慧，照亮前程，故名「開學燈」；學子將燈籠帶回家掛在門口，勉勵自己年節過後繼續前進。

羅東鎮公所復辦「提燈祈福慶元宵」活動，有猜燈謎、闖關換好禮及趣味龜兔賽跑等，並呼籲大家暖心愛護兔子，愛牠就不要遺棄牠。記者戴永華／攝影
羅東鎮公所復辦「提燈祈福慶元宵」活動，有猜燈謎、闖關換好禮及趣味龜兔賽跑等，並呼籲大家暖心愛護兔子，愛牠就不要遺棄牠。記者戴永華／攝影
羅東鎮公所復辦「提燈祈福慶元宵」活動，有猜燈謎、闖關換好禮及趣味龜兔賽跑等，並呼籲大家暖心愛護兔子，愛牠就不要遺棄牠。記者戴永華／攝影
羅東鎮公所復辦「提燈祈福慶元宵」活動，有猜燈謎、闖關換好禮及趣味龜兔賽跑等，並呼籲大家暖心愛護兔子，愛牠就不要遺棄牠。記者戴永華／攝影
羅東鎮公所復辦「提燈祈福慶元宵」活動，有猜燈謎、闖關換好禮及趣味龜兔賽跑等，並呼籲大家暖心愛護兔子，愛牠就不要遺棄牠。記者戴永華／攝影
羅東鎮公所復辦「提燈祈福慶元宵」活動，有猜燈謎、闖關換好禮及趣味龜兔賽跑等，並呼籲大家暖心愛護兔子，愛牠就不要遺棄牠。記者戴永華／攝影
羅東鎮公所復辦「提燈祈福慶元宵」活動，有猜燈謎、闖關換好禮及趣味龜兔賽跑等，並呼籲大家暖心愛護兔子，愛牠就不要遺棄牠。記者戴永華／攝影
羅東鎮公所復辦「提燈祈福慶元宵」活動，有猜燈謎、闖關換好禮及趣味龜兔賽跑等，並呼籲大家暖心愛護兔子，愛牠就不要遺棄牠。記者戴永華／攝影
很受歡迎的元宵提燈與開運智慧筆。圖／羅東鎮公所提供
很受歡迎的元宵提燈與開運智慧筆。圖／羅東鎮公所提供

元宵節 兔年 羅東

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