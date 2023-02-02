基隆城際轉運站三大改善重點 最快5月底進入驗收階段

基隆城際轉運站工程延宕多時，近來不少市民都詢問關心完工日期，基隆市政府發言人余治明今天與工務處長陳耀川至施工現場說明，提出工程三大改善重點與三項改善建議，預估最快5月底進入驗收收尾階段。

基隆城際轉運站工程108年6月開工，契約工期775日曆天，原預定於110年7月21日完工，施工期間陸續因受新冠肺炎疫情、颱風影響，辦理3次變更設計，延至110年12月5日，後來又辦理第4次變更設計，完工日期一直往後延。

余治明表示，市府經過督工得出「三大改善重點」，包含工程施工尚有缺失仍需要改善；工期進度延宕，將重新擬定進度時間；前市府招標非零售百貨背景廠商進行經營，能否成功營運，需要時間證明。

陳耀川指出，3樓空橋旁鋼構底過低，造成淨高嚴重不足，將調整燈具高度、調整遊客動線避免旅客頭部受傷。有1部電梯受潮需更換主機板，另有1部電梯牆面粉刷層未完成，將盡速完成。

余治明說，市府會積極展開改善措施，並將繼續監督工程進度與工程品質，並輔導營運廠商努力整合零售商、客運業及科技資訊等資源，確保工程安全無虞，才能給市民旅客舒適的乘車環境。

城際轉運站除整合國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，也串聯國門廣場、火車站北口廣場、西二三旅運設施。

建築主體為3層樓建築物，配置國道客運停靠月台，中山一路側公車候車亭停靠區、候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等，並有候車頂棚串連整建後的舊火車站。