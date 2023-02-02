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宜蘭童玩節標案被爆圖利特定業者 據查第一階段就被剔除投標資格

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際童玩節2019年的開幕演出活動標案，傳出圖利特定業者，事實上該業者在第一階段資格審查時就被剔除了。本報資料照
宜蘭國際童玩節2019年的開幕演出活動標案，傳出圖利特定業者，事實上該業者在第一階段資格審查時就被剔除了。本報資料照

今天有某媒體報導，宜蘭縣前文化局長呂信芳在2019年5月在任職蘭陽文教基金會期間，疑似洩漏童玩節標案資料，圖利特定業者。事實上據了解，地檢署並未偵辦此案，業者在第一階段資格審查因資料未完備即喪失投標資格，沒有進入投標，而該業者在往後幾年也幾乎沒拿到童玩節的主要標案。

副縣長林茂盛表示，文化局屬於縣府一級機關，有些業務是機關內部在處理，會再向文化局進行了解。

呂信芳2019年3月擔任蘭陽文教基金會副執行長，2020年12月25日接掌文化局長，上月底縣府人事異動，他卸下局長職務。廉檢去年大動作偵辦宜蘭縣政府與羅東鎮公所等相關弊案時，監聽這名張姓業者，業者也遭地檢署訊問，且在廉檢對業者的監聽過程中，聽到業者與前文化局長呂信芳針對2019年5月的標案相關對話，事後有監聽譯文。

今天有媒體以接獲檢舉爆料，在報導中指出張姓業者為了投標童玩節開幕活動，另設立新公司參與投標，卻因缺乏公司稅務資料遭退件，後來擔任評選委員的呂信芳疑似刻意拉低其他廠商分數，企圖以流標方式暗助張姓業者。

該報導指稱，檢廉從監聽譯文中發現，呂信芳與張姓業者投標碰壁後，找上文化局秘書郭香蘭關說遭拒；廉政單位進一步研判，其他可疑採購案有4件，包括童玩節水域設計競賽製作案、賣店委託經營管理建置案、開幕遊藝表演案以及情人節活動規劃執行委託案，金額超過3800萬元。

根據本報採訪，宜蘭地檢署並沒有針對呂信芳調查童玩節標案，至於張姓業者被調查相關的監聽內容在過年前就有耳聞，報導中指出呂信芳、張姓業者投標碰壁後找上文化局秘書郭香蘭關說遭拒。事實上，這段對話是標案已經結束後，張姓業者向郭香蘭抱怨，他只缺了一張資料就遭剔除資格。

據了解，2019年5月，呂信芳剛到基金會擔任副執行長沒多久，張姓業者進行童玩節的開幕勞務採購標案時，因為在第一階段提送投標資料時缺乏完稅證明，就已經被剔除資格，並未進入第二階段的工作計畫評審。

至於童玩節的開幕勞務採購標案屬於限制性招標，非以最底價得標，第二階段是專家等評選委員審查符合投標資格的3家業者工作計畫，評分最高通過者，再與主辦單位進行議價。

針對報導所稱，評選委員之一的呂信芳疑似刻意拉低其他廠商分數，企圖以流標方式重啟標案，暗助張姓業者。文化局人員私下表示，評選委員總共有7人，光憑呂信芳一個人力量，很難左右結果，後來該標案由果然國際顧問有限公司得標。

宜蘭國際童玩節2019年的開幕演出活動標案，傳出圖利特定業者，事實上該業者在第一階段資格審查時就被剔除了。本報資料照
宜蘭國際童玩節2019年的開幕演出活動標案，傳出圖利特定業者，事實上該業者在第一階段資格審查時就被剔除了。本報資料照

文化局 童玩節 宜蘭

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