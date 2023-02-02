基隆城際轉運站 預估最快5月底驗收
基隆城際轉運站自民國108年6月開工，基隆市政府發言人余治明今天表示，目前尚有3大重點需改善，預估最快5月底進入驗收收尾階段。
余治明上午與市府工務處長陳耀川前往基隆城際轉運站施工現場，舉行工程進度說明記者會。
余治明接受媒體聯訪指出，市府經勘驗後得出「3大改善重點」，第1，工程施工尚有缺失，仍需要改善；第2，工程進度在城市博覽會期間有數家廠商進出和受到颱風等因素影響而延宕；第3，前市府招標非零售百貨背景廠商經營，能否成功營運，需要時間證明。
此外，陳耀川也提出工程「3項改善建議」，3樓空橋旁鋼構底過低，造成淨高不足，將調整燈具高度、調整遊客動線避免旅客頭部受傷；其次，有一部電梯受潮，需更換主機板；另外，尚有一部電梯牆面粉刷層未完成，將盡快完成。
余治明表示，市府針對上述問題，會積極展開改善措施，並繼續監督工程進度與工程品質和輔導營運廠商，努力整合零售商、客運業及科技資訊等資源，確保工程安全無虞，才能給市民、旅客舒適的乘車環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言