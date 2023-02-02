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基隆城際轉運站 預估最快5月底驗收

中央社／ 基隆2日電

基隆城際轉運站自民國108年6月開工，基隆市政府發言人余治明今天表示，目前尚有3大重點需改善，預估最快5月底進入驗收收尾階段。

余治明上午與市府工務處長陳耀川前往基隆城際轉運站施工現場，舉行工程進度說明記者會。

余治明接受媒體聯訪指出，市府經勘驗後得出「3大改善重點」，第1，工程施工尚有缺失，仍需要改善；第2，工程進度在城市博覽會期間有數家廠商進出和受到颱風等因素影響而延宕；第3，前市府招標非零售百貨背景廠商經營，能否成功營運，需要時間證明。

此外，陳耀川也提出工程「3項改善建議」，3樓空橋旁鋼構底過低，造成淨高不足，將調整燈具高度、調整遊客動線避免旅客頭部受傷；其次，有一部電梯受潮，需更換主機板；另外，尚有一部電梯牆面粉刷層未完成，將盡快完成。

余治明表示，市府針對上述問題，會積極展開改善措施，並繼續監督工程進度與工程品質和輔導營運廠商，努力整合零售商、客運業及科技資訊等資源，確保工程安全無虞，才能給市民、旅客舒適的乘車環境。

基隆 電梯

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