林右昌前市府團隊多人進內政部 徐燕興升營建署副署長

基隆市前市長林右昌接掌內政部，林右昌前基隆市政府團隊多人進軍內政部，前都發處長徐燕興調升營建署副署長，3月上任。

據指出，基隆市前綜發處長林昆鋒接內政部發言人，前民政處長王瑜森接專案中心主任，前產發處長黃健鋒接部長辦公室主任，前發言人游本明任秘書，目前都已到任。

基隆市政府今晚證實，已接到內政部營建署商調的公文，前都發處長徐燕興調營建署副署長，徐燕興將在3月上任。

徐燕興自2000年服務於台北市都市發展局及都市更新處十多年，2015年到基隆市政府，經練相當豐富，十分熟稔都市發展及都市更新相關業務，對基隆市整體都市發展與更新貢獻良多，任內完成、規畫多項重大建設，如國門廣場、軍港西遷、城際轉運站、基隆塔等。

徐燕興推動基隆市港再生，基隆市府以港、城、丘的都市治理戰略，整體規劃有序地推動「基隆山海城串聯再造計畫」，將海洋廣場延伸、打造親水平台及觀景豎梯，從港邊的車站一路串聯友善環境到山城上，徹底翻轉基隆。

去年基隆市榮獲內政部5個獎項肯定，「基隆山海城串聯再造計畫」及基隆首座共融式安樂三期公園分別獲競爭型及政策引導型計畫優等獎；八南社區、干城社區、仁壽社區分別獲得社區營造型計畫特優獎、優等獎及佳作獎。