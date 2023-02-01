中橫公路關原段災修 每天4時段開放通行

正執行災害搶修工程的台8線中橫公路117.4公里處關原段，先前因春節交通需求調整為白天開放通行，在連假結束後已回復為每天4次放行。公路總局、警方提醒用路人務必留意管制時段，以免久候。

關原段於去年3月底起多次落石坍方，並在去年5月下旬大坍塌，因災害規模大，公路單位持續時段管制搶修超過半年，原本每天僅開放部分時段通行，上個月因應大清水隧道南口坍方、春節連假等因素，暫時調整為上午7時至下午5時開放通行。

公路總局今天提醒，連假結束後，已回復為不分平假日，每天4時段開放通行，上午7時至8時、中午12時至下午1時都是時段內放行，上午10時、下午3時各放行1次，其餘時間皆封閉。管制區間為台8線114.6公里處合歡派出所前到120.6公里處金馬隧道，西端管制點距大禹嶺約4公里，東端管制點距太魯閣橫貫公路牌樓約64公里。

轄區新城警分局表示，有民眾對於上午10時至下午3時各放行一次的規定無法理解，其實是因為工人要把握搶修時間，所以僅放行當時在管制區前停等的車輛，一旦兩側車龍通過後，就會馬上封路。

警方表示，難免有民眾因來不及通過，受阻半路，抱怨第一線執行的警察、工人「不講情面」，才晚到幾分鐘就被管制。其實，現場施工的大型吊車，光是收回吊臂及支撐架就要20分鐘，等零星車輛通過後，再重新伸展吊臂、支撐架，來回就得花費近50分鐘，再噴漿搶修差不多1個小時後，又到下一波的放行時段，工人們非常辛勞及危險，又要兼顧通行需求，僅能利用零碎時間施工，請用路人體諒公路單位的決定。

公路總局太魯閣工務段表示，第四區養護工程處及第二區養護工程處已共同在台8線大禹嶺至新城、台8線梨山至大禹嶺與台14甲線沿線，利用電子資訊看板、路側告示牌提醒用路人管制資訊，也提供24小時路況查詢電話，請民眾上路前確認路況和放行時間，確保可以順利通過災修路段，以免久候。