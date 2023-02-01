蘇澳水產、冬山紅茶前進石垣　鄉鎮市合作推動跨國貿易

宜蘭蘇澳鎮與日本石垣市締結姊妹市28周年，今年開始將交流項目擴大到商貿，蘇澳鎮與冬山鄉合作，將蘇澳水產品、米製品，冬山紅茶、柚子製品等商品推廣到石垣，11日石垣市長中山義隆也將率商團，來蘇澳展售石垣牛等商品。

石垣市位於琉球列島八重山群島，是日本距離台灣最近的城鎮，84年與蘇澳鎮締結姊妹市，之後頻頻有民間及教育交流。3年前，蘇澳鎮與石垣市開始推動貨貿，因疫情中斷，去年疫情趨緩，蘇澳鎮長李明哲和石垣市長中山義隆重啟貨貿計畫。

李明哲說，中山市長一直積極拓展與蘇澳鎮的交流，也有不少台灣人在石垣市經商，雙邊貨貿既增添蘇澳國際能見度、也讓兩地居民分享優質物產，一舉數得。這次邀請兄弟鄉鎮冬山鄉參與，攜手合作拚外銷；冬山鄉長林峻輔說，冬山鄉紅茶全國聞名，108年曾赴日本埼玉縣展示，期許冬山茶能與石垣市特產石垣牛搭配，研發創意料理。

蘇澳鎮公所指出，蘇澳鯖魚產量全台居首，並以肥美黑鮪魚著稱，水產製品量多質精。另外白米加工品麻糬、米蛋糕、米香等也是主力商品；冬山鄉公所除推出紅茶，也祭出優質柚子加工品等。