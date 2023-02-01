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停辦兩年的台東炸寒單 今年元宵活動回歸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
因疫情停辦2年的台東元宵遶境暨炸寒單（邯鄲）系列活動，市公所今天舉辦記者會宣告今年活動恢復辦理。記者尤聰光／攝影
因疫情停辦2年的台東元宵遶境暨炸寒單（邯鄲）系列活動，市公所今天舉辦記者會宣告今年活動恢復辦理。記者尤聰光／攝影

因疫情停辦2年的台東元宵遶境炸寒單（邯鄲）系列活動，市公所今天舉辦記者會宣告今年活動恢復辦理。除了2月5日及6日連2天神明祈福遶境，另有玄武堂及邯鄲堂共逾30場的肉身炸寒單（邯鄲）活動。

市長陳銘風說，台東元宵節的炸寒單（邯鄲）和北天燈、南蜂炮齊名，享譽國內外，連續2年因疫情停辦，今年復辦希望像炮炸寒單（邯鄲）一樣，將疫情驅趕，讓大家恢復過去正常生活，同時也有神明祈福遶境。

2023年台東元宵節慶觀光系列活動記者會，於今天下午2點在市公所廣場熱鬧舉辦，陳銘風說活動從2月4日開始，當晚7點在海濱公園舉辦大型元宵晚會，即日起至2月5日止，每晚5點半亮燈公所前「Q萌兔寶過新年主題燈區」。

記者會也邀請玄武堂進行首場炸寒單（邯鄲）儀式，宣告元宵節活動即將開始，現場吸引近千民眾圍觀共襄盛舉。5名肉身寒單（邯鄲）接力上轎，接受來自四面八方炮手擲炮的洗禮，圍觀民眾相機手機不停拍攝，往後幾天玄武堂及邯鄲堂安排總計超過30場次的肉身炸寒單（邯鄲）活動。

另2月5、6日市區將有神明祈福遶境，今年共有50隊報名，市公所將相關活動訊息設置台東市公所官網（http://www.taitungcity.gov.tw/）供民眾查詢最新消息。

元宵節 炸寒單 遶境

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