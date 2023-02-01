宜蘭南方澳第一拍賣魚市場開幕 打造指標性觀光漁港

南方澳第一拍賣魚市場今天開幕，吸引上千名民眾參觀與購買魚貨。魚市場採用「殺賣分離」的方式，打造安全衛生的環境，從南寧市場遷移過來的魚販認為，新拍賣市場乾淨舒適，還在適應到魚貨處理區殺魚的作業流程。

縣長林姿妙說，一拍市場是中央與地方共同打拚的成果，南方澳漁港有歷史、有文化、有故事，期待之後越來越好，並邀大家來「拜媽祖、吃海鮮」。

立委陳歐珀表示，一拍市場、跨港大橋，以及改建中的遊客中心行政大樓，可望一起推動觀光，讓南方澳漁港成為全台第1觀光漁港。

農委會主委陳吉仲說，一拍市場是全國最具典範的魚市場，農委會補助總共4億元打造軟硬體設施，市場開幕是第1步，未來會推動漁產品通過HACCP加工食品認證，既能銷往歐美日本等國，也給國內消費者多1層保障，加強整體農漁業的食安。

市場1樓是販售區，共有32個固定攤位與29個臨時攤位都已開放使用，未租用固定攤位的魚販可用進出港證明申請臨時攤位，2到4月試營運期間只收清潔費100元。2樓預計闢為食魚教育的場地，3樓有小型加工廠生產魚丸等真空包裝產品，4樓是漁業通訊電台。

一拍市場今早7時開放排隊，吸引附近民眾前來，8時開幕，市場馬上被擠滿，漁會估計到中午為止已湧入上千人。蘇澳分局長楊迪光指出，今天前來的民眾多是附近居民，目前交通狀況尚可，假日市場前漁港路將限制單向通車，避免阻塞。