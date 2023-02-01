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歡喜鬧元宵 花蓮市公所「賺錢兔」小燈籠免費索取
農曆春節假期結束，再過幾天就是元宵節，花蓮市公所製作應景紙雕小燈籠，取名「賺錢兔」，2日起開放民眾索取，帶回家DIY組裝，歡喜鬧元宵。
「賺錢兔」以喜氣洋洋的紅色為主體，側身錢幣圖案寫有「招財進寶」，還會旋轉，造型可愛。組裝方式很簡單，依照數字依序組合，就能拼裝完成。
市長魏嘉彥說，「賺錢兔」小燈籠附有小燈泡，夜間會綻放出彩色光芒，歡迎民眾踴躍索取，增添元宵節歡樂氣氛；也提醒小燈籠使用完畢，內部的廢乾電池要好好回收，一起做環保。
市公所行政室主任顧穎群表示，「賺錢兔」將從2日起在花蓮市公所一樓大廳發送，民眾可於周一至周五上午8時30分至12時及下午1時30分至5時的上班時間，到市公所（花蓮市林森路252號）索取，每人限領1份，因為防疫考量，進入市公所請務必戴上口罩。
此外，市公所將於2月4、5日，在遠東百貨花蓮店正門口的和平廣場舉辦「五行元宵－繪燈趣」，有客語猜謎、闖關及彩繪燈籠及多項表演，市公所及遠東百貨提供1200份兔年限定燈籠，4日晚間7時10分起免費發放，歡迎大小朋友踴躍索取。
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