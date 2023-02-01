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推動健康促進 花蓮靜思堂「輕安妙坊」運動館免費開放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
慈濟基金會在花蓮靜思堂設置「輕安妙坊」運動館，免費開放民眾換證登記使用。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會在花蓮靜思堂設置「輕安妙坊」運動館，免費開放民眾換證登記使用。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會推動健康促進，在花蓮靜思堂設置的「輕安妙坊」運動館近日啟用，免費提供民眾使用，還有值班教練定時指導，每周一到周六開放，憑身分證件就可登記使用。

「輕安妙坊」位於花蓮靜思堂一樓入口處，是慈濟基金會長照推展中心在全台靜思堂或聯絡處設置的第9處運動館，也將慈濟人文理念融入運動，希望民眾除了強身健體，也能透過各項器材體會人生哲學，像是使用健身飛輪感受「分秒不空過、步步踏實做」，或使用上推下拉訓練機時體悟「勇於承擔、樂於配合」。

慈濟基金會表示，「輕安妙坊」運動館提供交叉訓練機、跑步機、重量訓練機、健身飛輪、胸椎划船訓練機等有氧器材，還有值班教練定時指導，每周一到六的清晨6時至晚間8時開放，只要持身分證、健保卡等換證登記，就能免費使用。

慈濟基金會長照推展中心總召集人林碧玉指出，證嚴法師曾說「人與人之間，能身心調和，就是輕安自在」，透過「輕安妙坊」，希望讓民眾運動同時，也能獲得心靈資糧；館內有不少專為長輩設計的運動器材，可以幫助長者促進身心功能。

80歲的楊阿嬤平常會在家伸展拉筋，但因為左腳膝蓋曾受傷，慣用右腳施力，造成雙腳不平衡，右腳膝蓋容易疼痛，有時會抽筋。她使用「輕安妙坊」運動器材，在駐點教練協助並幫忙按壓穴道下，讓原本很緊的筋鬆開，膝蓋疼痛減緩不少。

慈濟基金會在花蓮靜思堂設置「輕安妙坊」運動館，免費開放民眾換證登記使用。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會在花蓮靜思堂設置「輕安妙坊」運動館，免費開放民眾換證登記使用。圖／慈濟基金會提供

慈濟 長照 健身

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