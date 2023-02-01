台東交觀處長徵才已7人應徵 最快新處長8日出爐
台東縣政府一級主管幾乎已到定位，眾所注目採公開徵才的交通及觀光發展處長一職，目前已有7人應徵，2月6日截止，經縣長饒慶鈴決定人選，最快8日新處長就會出爐。
縣府人事處表示，去年12月25日交觀處長對外公開徵才至今，已有7人應徵，應徵者有民間企業主管、退休公職人員，也有觀光行銷背景的公關人才，每個應徵者學經歷豐富。
交觀處長徵才截止日到2月6日止，採線上及郵寄投遞履歷方式應徵，縣府考量因郵寄投遞有時間差，所以截止日會延後一天，後續由縣長決定人選，最快2月8日就會有結果。
徵才期間，交觀處長一職目前暫時由參議江慧卿代理。交觀處可說掌管台東縣所有觀光及交通事務，尤其是每年國際熱氣球和衝浪活動，更是備受矚目，可以說是縣府大局處之一。
至於對縣內交通及觀光發展非常重要的交觀處長一職，饒慶鈴曾表示，交觀處長一職採對外公告徵才，就是希望對台東觀光事務懷抱熱誠的有志者加入團隊，一起為台東觀光發展更上一層。
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