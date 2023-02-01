快訊

交接完立刻入院！蘇貞昌卸任當天動手術 蔡總統上午探視

緬甸政變兩週年：專訪仍在仰光勇敢報導的新聞記者

普發現金6000元何時能領？柯建銘：推估最快4月第二周

台東交觀處長徵才已7人應徵 最快新處長8日出爐

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府一級主管幾乎已到定位，眾所注目採公開徵才的交通及觀光發展處長一職，目前已有7人應徵，2月6日截止，經縣長饒慶鈴決定人選，最快8日新處長就會出爐。圖／台東縣政府提供
台東縣政府一級主管幾乎已到定位，眾所注目採公開徵才的交通及觀光發展處長一職，目前已有7人應徵，2月6日截止，經縣長饒慶鈴決定人選，最快8日新處長就會出爐。圖／台東縣政府提供

台東縣政府一級主管幾乎已到定位，眾所注目採公開徵才的交通及觀光發展處長一職，目前已有7人應徵，2月6日截止，經縣長饒慶鈴決定人選，最快8日新處長就會出爐。

縣府人事處表示，去年12月25日交觀處長對外公開徵才至今，已有7人應徵，應徵者有民間企業主管、退休公職人員，也有觀光行銷背景的公關人才，每個應徵者學經歷豐富。

交觀處長徵才截止日到2月6日止，採線上及郵寄投遞履歷方式應徵，縣府考量因郵寄投遞有時間差，所以截止日會延後一天，後續由縣長決定人選，最快2月8日就會有結果。

徵才期間，交觀處長一職目前暫時由參議江慧卿代理。交觀處可說掌管台東縣所有觀光及交通事務，尤其是每年國際熱氣球和衝浪活動，更是備受矚目，可以說是縣府大局處之一。

至於對縣內交通及觀光發展非常重要的交觀處長一職，饒慶鈴曾表示，交觀處長一職採對外公告徵才，就是希望對台東觀光事務懷抱熱誠的有志者加入團隊，一起為台東觀光發展更上一層。

台東 饒慶鈴 徵才

延伸閱讀

國泰世華旭村盃全國少年足球賽 明台東豐里國小開踢

10天連假利於民眾深度旅遊 台東春節湧客逾百萬人次

誰能開創台東觀光熱潮 饒慶鈴公開徵才：高手在民間

影／感性讀詞宣誓就職 饒慶鈴：50年之後能被台東鄉親記得

相關新聞

基隆和平島公園琉球漁民慰靈碑腳斷了 「包紮止血」引熱議

基隆市和平島曾有全台灣最早最大的琉球漁民聚落，有12年歷史的「琉球漁民慰靈碑」，因歲月的摧殘風化左腳整個斷了，園方與日本...

元宵節看平溪天燈節放天燈 基隆至十分有接駁專車

2023年平溪天燈節活動2月5日元宵節登場，基隆市公車處為服務市民前往，增開由基隆至十分的接駁專車，由基隆火車站南站出發...

台東交觀處長徵才已7人應徵 最快新處長8日出爐

台東縣政府一級主管幾乎已到定位，眾所注目採公開徵才的交通及觀光發展處長一職，目前已有7人應徵，2月6日截止，經縣長饒慶鈴...

60年來首遇 花蓮200公頃西瓜田寒害

連日低溫導致花蓮鳳林鎮約200公頃西瓜田出現寒害，瓜農直指是60年來最嚴重寒災，縣府農業處等單位勘查確認有凍傷，正統計受...

老校廁變新亮點 宜蘭持續改善

宜蘭縣政府改建校園老舊廁所，教育處昨天在縣務會議報告，宜蘭過去4年向中央爭取9970萬元，改善37所學校老舊廁所，今年繼...

基隆公布民調 54.9%支持升格

基隆市府昨天公布市民對升格直轄市意願調查結果，有54.9%支持，其中又有26.5%選擇「北北基合併為新直轄市」。市長謝國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。