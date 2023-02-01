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元宵節看平溪天燈節放天燈 基隆至十分有接駁專車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
2023年平溪天燈節活動2月5日元宵節登場，基隆市公車處為服務市民前往，增開由基隆至十分的接駁專車。圖／觀旅局提供
2023年平溪天燈節活動2月5日元宵節登場，基隆市公車處為服務市民前往，增開由基隆至十分的接駁專車。圖／觀旅局提供

2023年平溪天燈節活動2月5日元宵節登場，基隆市公車處為服務市民前往，增開由基隆至十分的接駁專車，由基隆火車站南站出發，中途停靠暖暖區公所站、東勢街東碇路口東興廟站至十分。

基隆市公共汽車管理處營運室指出，接駁專車行駛路線，從基隆火車站南站出發→孝二路→南榮路→八堵路→水源路→東勢街→基平隧道口（基平橋、上下車）。再循原路回基隆市停靠站牌基隆火車站南站發車、暖暖區公所站、東勢街東碇路口東興廟站，回程各公車站位皆可停靠。

發車時間去程上午9時到下午3時每20分一班，下午3時到晚間7時每15分一班；回程上午9時40分到晚間7時每20分一班，晚間7時到晚間11時30分，滿載即發車。

收費方式為民眾上車投幣30元或刷卡，持社福卡者仍需付費，若無法扣款，仍需投現，回程不收費。

市公車處指出，下車地點至十分會場步行約15分鐘。防疫配合事項，因新冠肺炎影響，參加民眾務必配合上車戴口罩措施，宣導有發燒、咳嗽症狀者應儘速就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。

「2023新北市平溪天燈節」將在2月5日於十分廣場及2月11日平溪國中登場。為維護場域安全及輸運大量湧入人潮，新北市政府觀光旅遊局指出，平溪天燈節2日活動從上午10時至午夜12時，全面實施汽機車交通管制，建議民眾多多搭乘大眾交通運輸工具或官方接駁車前往。

基隆 平溪 元宵節 天燈

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