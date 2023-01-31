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基隆市政府7區有6區長異動 都發處長、文化局長都到任

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府7區有6區長異動，都發處長、文化局長都到任。記者游明煌／攝影
基隆市政府7區有6區長異動，都發處長、文化局長都到任。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑團隊最後一波人事敲定，除今天原新北市教育局特殊教育科長劉美蘭接任基隆市教育處長，原台北市都市發展局都市規劃科長謝孝昆接任基隆都市發展處長，文化局長則由媒體行銷公司副總江亭玫出任；7區區長也有6區長異動，調動幅度相當大。

劉美蘭是繼基隆市工務處長陳耀川之後，謝國樑小內閣第二位向新北市長侯友宜借將，今天就任。另都市發展處長是原台北市都市發展局都市規劃科長謝孝昆，文化局長由媒體行銷公司副總江亭玫擔任，也都在今天上任。

市府人員說，7區區長有6區長異動，只有仁愛區長林文琛將退休留任不動，原殯葬所長郭鴻章調中正區長、百福國中組長陳儒東調暖暖區長、原信義區長區許雅紋調中山區長、工務處養護工程科長簡翊哲調安樂區長、七堵區秘書馮及安真除七堵區長、原中山區長陳信雄調信義區長。

謝國樑 基隆

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