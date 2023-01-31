清潔隊員逢出缺必搶破頭 宜蘭頭城鎮公所招考2月1日起報名

清潔隊員工作雖辛苦卻有保障，一出缺往往被搶破頭。宜蘭頭城鎮公所最近釋出1名職缺，在官網公開招考，2月1日至2月10日受理報名，分成面試及體能測驗，尤其不管男性或女性報考者都需要負重沙包折返跑競速，歡迎有熱忱及體能佳者報名。

清潔隊員屬於公職，工作性質及福利都具有保障，各地招考方式不一。頭城鎮公所去年共辦理3次清潔隊員招考，僅1個缺額卻吸引20多人報名，錄取率僅4.8%，比國家考試還低，其中有國立大學及技術學院等大專院校畢業者來報考，表現都相當優秀。

甄試分兩階段辦理，包含面試及體能測驗。第一階段面試包括表達能力、工作經歷(證照及駕照)、環保常識及臨場反應等；第二階段體能測驗，男性負重沙包12公斤、女性負重沙包6公斤，採40公尺折返跑競速測驗(合計80公尺競跑乙趟)，採計時方式辦理，秒數最少者為序位第一。

鎮長蔡文益表示，以體能測驗方式達到公平、公正、公開競爭，讓大家都有踏入公職機會，此舉也獲得參賽者好評及各界肯定，這次是今年開春後首次招考，歡迎有意投入環保工作者把握報名機會，錄取者新進3個月教育訓練期滿表現良好，即可成為編制隊員，月薪及工作獎金共4萬元，鎮公所2月1日起會在公所官網公布簡章，洽詢單位清潔隊，聯絡電話（03）9778900。