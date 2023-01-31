快訊

小11歲！胡歌老婆遭起底「真實身份」 高清正面照曝光

陳建仁被借調遭批「不捨49萬高薪」 中研院副院長說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清潔隊員逢出缺必搶破頭 宜蘭頭城鎮公所招考2月1日起報名

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
頭城鎮公所招考清潔隊員，報考者必須通過負重沙包折返跑競速，歡迎有熱忱及體能佳者報名甄試。圖／鎮公所提供
頭城鎮公所招考清潔隊員，報考者必須通過負重沙包折返跑競速，歡迎有熱忱及體能佳者報名甄試。圖／鎮公所提供

清潔隊員工作雖辛苦卻有保障，一出缺往往被搶破頭。宜蘭頭城鎮公所最近釋出1名職缺，在官網公開招考，2月1日至2月10日受理報名，分成面試及體能測驗，尤其不管男性或女性報考者都需要負重沙包折返跑競速，歡迎有熱忱及體能佳者報名。

清潔隊員屬於公職，工作性質及福利都具有保障，各地招考方式不一。頭城鎮公所去年共辦理3次清潔隊員招考，僅1個缺額卻吸引20多人報名，錄取率僅4.8%，比國家考試還低，其中有國立大學及技術學院等大專院校畢業者來報考，表現都相當優秀。

甄試分兩階段辦理，包含面試及體能測驗。第一階段面試包括表達能力、工作經歷(證照及駕照)、環保常識及臨場反應等；第二階段體能測驗，男性負重沙包12公斤、女性負重沙包6公斤，採40公尺折返跑競速測驗(合計80公尺競跑乙趟)，採計時方式辦理，秒數最少者為序位第一。

鎮長蔡文益表示，以體能測驗方式達到公平、公正、公開競爭，讓大家都有踏入公職機會，此舉也獲得參賽者好評及各界肯定，這次是今年開春後首次招考，歡迎有意投入環保工作者把握報名機會，錄取者新進3個月教育訓練期滿表現良好，即可成為編制隊員，月薪及工作獎金共4萬元，鎮公所2月1日起會在公所官網公布簡章，洽詢單位清潔隊，聯絡電話（03）9778900。

面試 宜蘭

延伸閱讀

老舊廁所改建「校校有特色」超美 宜蘭師生愉快上廁所

宜蘭縣府向外借將3局處長到職 50歲上下形象耳目一新

除夕黃敏惠慰勞感謝清潔隊員 防垃圾亂丟春節定點收運

黃偉哲發紅包慰勞清潔隊員 年初四恢復垃圾收運

相關新聞

清潔隊員逢出缺必搶破頭 宜蘭頭城鎮公所招考2月1日起報名

清潔隊員工作雖辛苦卻有保障，一出缺往往被搶破頭。宜蘭頭城鎮公所最近釋出1名職缺，在官網公開招考，2月1日至2月10日受理...

花蓮縣府添生力軍 任命民政處長、客家處長

花蓮縣政府今天舉行新任民政處長明良臻、客家事務處長潘乾鑑布達典禮，縣長徐榛蔚除了感謝2位前處長的付出，更勉勵明良臻繼續推...

再次借將！劉美蘭接基隆教育處長 謝國樑：感謝侯友宜忍痛割愛

基隆市長謝國樑小內閣，繼原新北市民政局主秘陳耀川接任基隆市政府工務處長後，再向新北市長侯友宜借將，原新北市教育局特殊教育...

蘇花改新澳隧道路段上邊坡修復工程 即日起機動管制

台9線蘇花改119K+400，南澳路段新澳隧道附近，公路總局第四區養護工程處在1處上邊坡進行修復工程，從2月1日到20日...

基隆民調過半支持升格直轄市 議長：組大基隆市較合理

基隆市長謝國樑今天公布市民對升格直轄市意願調查結果，26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」占最多。議長童子瑋說，他...

基隆市府推福兔迎祥小提燈 送全市公立幼兒園小朋友

元宵節將至，基隆市政府推出「福兔迎祥」小提燈，明天起發放給全市公立幼兒園小朋友，感受傳統元宵節提燈籠氣氛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。