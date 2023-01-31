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花蓮縣府添生力軍 任命民政處長、客家處長

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府增添2名生力軍，分別是新任民政處長明良臻（前排右六）、客家事務處長潘乾鑑（前排右四），縣府團隊合影留念。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府增添2名生力軍，分別是新任民政處長明良臻（前排右六）、客家事務處長潘乾鑑（前排右四），縣府團隊合影留念。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府今天舉行新任民政處長明良臻、客家事務處長潘乾鑑布達典禮，縣長徐榛蔚除了感謝2位前處長的付出，更勉勵明良臻繼續推動民政業務，潘乾鑑開展客家文化新紀元，讓縣府服務更到位。

縣府今天分別在客家事務處演藝堂、縣府大禮堂，舉行客家事務處長、民政處長布達典禮。潘乾鑑人緣極佳，現場許多客家團體代表出席支持，合影邀請人潮絡繹不絕。明良臻也展現好長官形象，兼任青年發展中心執行長的他，有4名同仁舉著「處長好帥」手牌聲援。

徐榛蔚先感謝前處長林金虎在任內的付出，帶領民政處推動各項民政業務，林金虎在行政暨研考處及民政處任內服務很久，因要陪伴家人卸任，縣府尊重並感謝他的貢獻。

徐榛蔚期勉明良臻大展長才，指出3年多來他在青發中心執行長任內，從無到有創造許多成果與亮點，包含輔導青年創業、培力課程、創新思維發想，也推動花蓮購物節帶動地方商機，盼新任民政處長繼續造福鄉親。

明良臻表示，感謝縣長與各界對自己的肯定，1分是高興，剩餘99分要全力以赴推動各項服務，在前幾任民政處長帶動下，處內在人員配置、制度法規與服務都打下基礎，從0歲到100歲，甚至殯葬的業務等，都是負責的內容，秉持「線上有速度、線下有溫度、施政要有精確度」的精神，服務民眾。

明良臻畢業於大漢技術學院，曾任職於立法院國會助理、國際青年商會中華民國總會常務副會長兼東區區會長。自2018年12月擔任縣府秘書兼青年發展中心執行長，扶植在地青年創業。

潘乾鑑說，目前客家文化傳承在年齡層上有斷層的情形，活動大多是長輩參與，客家處未來將著重尋覓客家年輕一輩的人才，並推動客家藝文、歌唱及語言精緻化，並連結中央、縣客屬社團及鄉鎮市公所及鄉鎮客家社團，以「幸福城市、亮麗客家」8字為基礎推動客家文化。

潘乾鑑畢業於空軍航技學院，自空軍上校退役後，曾任職花蓮縣家長協會理事長、行政院客家委員會委員、行政院東部聯合服務中心副執行長、吉安客屬會會長及花蓮榮民服務處服務組長，資歷完備。

花蓮縣政府今天舉行新任民政處長明良臻（右）布達典禮，副縣長顏新章頒發任命令。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉行新任民政處長明良臻（右）布達典禮，副縣長顏新章頒發任命令。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉行新任客家處長潘乾鑑（右）布達典禮，縣長徐榛蔚頒發任命令。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉行新任客家處長潘乾鑑（右）布達典禮，縣長徐榛蔚頒發任命令。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉行新任客家事務處長潘乾鑑布達典禮，許多客家團體代表出席，手比愛心合影。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉行新任客家事務處長潘乾鑑布達典禮，許多客家團體代表出席，手比愛心合影。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉行新任民政處長明良臻布達典，新任民政處長明良臻也展現好長官形象，兼任青年發展中心執行長的他，有4名美女同仁舉著「處長好帥」手牌聲援。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉行新任民政處長明良臻布達典，新任民政處長明良臻也展現好長官形象，兼任青年發展中心執行長的他，有4名美女同仁舉著「處長好帥」手牌聲援。記者王思慧／攝影
新任客家處長潘乾鑑畢業於空軍航技學院，曾任職客家委員會委員、行政院東部聯合服務中心副執行長、吉安客屬會長，資歷完備。記者王思慧／攝影
新任客家處長潘乾鑑畢業於空軍航技學院，曾任職客家委員會委員、行政院東部聯合服務中心副執行長、吉安客屬會長，資歷完備。記者王思慧／攝影

青年 花蓮 徐榛蔚 客家文化

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