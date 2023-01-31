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基隆市府推福兔迎祥小提燈 送全市公立幼兒園小朋友

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府推福兔迎祥小提燈，送全市公立幼兒園小朋友。記者游明煌／攝影
基隆市府推福兔迎祥小提燈，送全市公立幼兒園小朋友。記者游明煌／攝影

元宵節將至，基隆市政府推出「福兔迎祥」小提燈，明天起發放給全市公立幼兒園小朋友，感受傳統元宵節提燈籠氣氛。

市長謝國樑今天表示，基隆是個有愛的城市，今年農曆兔年，兔子是新生命和興旺發達的象徵，善於跳躍，在障礙面前總是一躍而過，寓意超越自我、邁向成功。市府推出「福兔迎祥」小提燈，祝福大家「鴻兔大展、兔躍新程」。

基隆市政府每年以生肖為主題推出應景的小提燈，造型喜氣、可愛值得收藏。今天記者會中，「小愛爸爸」謝國樑發燈籠給過港幼兒園小朋友，祝福孩子都平安健康成長。

觀光及城市行銷處表示，今年兔年生肖小提燈，以手拿象徵祝願和好運的紅包，搭配財源滾滾的元寶，祝賀提著燈籠的人都平平安安、富貴吉祥!小提燈選用環保材質，只要按照英文字母依序組合就能拼裝完成，適合親子共同DIY，一起快樂過元宵。

基隆市府推福兔迎祥小提燈，送全市公立幼兒園小朋友。記者游明煌／攝影
基隆市府推福兔迎祥小提燈，送全市公立幼兒園小朋友。記者游明煌／攝影

元宵節 基隆 幼兒園

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