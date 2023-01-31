林右昌千字文談敗選 謝國樑：他憂國憂民可幫基隆升格

基隆前市長林右昌今天上任前，半夜在臉書貼出蹲地照片和千字文「傾聽民意」，並揭民進黨敗選主因。基隆市長謝國樑對此回應，林右昌應是有感而發、憂國憂民，「他可以幫得到基隆市，協助提供方向讓基隆市來升格」。

謝國樑今天在市務會議後記者會說，林右昌顯然是有感而發，要不然也不會這麼晚發這麼多內容和大家分享，其實基隆市長的敗選，和林右昌並沒有直接關係，對民眾的關心和關懷都是很正面的，雖然國樑當選了，但都是抱著向林右昌學習來互動。

「林右昌也是憂國憂民」，謝國樑說，林右昌對於民進黨的敗選有他的看法，未來在基隆他和林右昌針對升格如何來合作，希望能促成，做為不同政黨合作的指標案例。

謝國樑表示，相信林右昌到內政部後，工作、視野及業務範圍都會非常不一樣，但有一點是可以確定的，就是「他可以幫得到基隆市，協助提供方向讓基隆市來升格」。

謝國樑說，基隆和新竹前市長林右昌和林智堅，在第二任市長後期，也都有提出過過升格的方案，如果只給1、2年時間恐無法這麼快有效地完成升級計畫。

謝國樑希望早一點到內政部和林右昌部長進行討論，盡快在他任期內就和中央政府來進行、思考，讓基隆享有直轄市的待遇，不管透過合併、自行或合作都可思考。