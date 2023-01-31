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低溫一波波來襲 花蓮西瓜受60年來首遇嚴重寒害

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鳳林西瓜植株受到寒災影響，迎風面出現葉緣萎縮、葉緣及頂芽焦枯等癥狀。圖／花蓮縣政府提供
花蓮鳳林西瓜植株受到寒災影響，迎風面出現葉緣萎縮、葉緣及頂芽焦枯等癥狀。圖／花蓮縣政府提供

寒流一波波襲來，花蓮鳳林鎮約有200公頃西瓜田出現寒害，有瓜農稱，這是60年來首次遇上嚴重寒災。縣府農業處等單位勘查發現，西瓜植株迎風面出現葉緣萎縮、葉緣及頂芽焦枯等癥狀，確認是罕見的「凍傷」程度。花蓮農改場輔導農民使用肥料等資材，讓西瓜植株順利生長。

鳳林西瓜產銷班班長楊定嘉、產銷班班員向縣議會議長張峻陳情，指西瓜遭逢空前寒害。昨天縣府農業處長陳淑雯、農委會花蓮區農業改良場、議長張峻服務處、鳳林鎮公所、鳳榮地區農會等相關人員勘災。

楊定嘉表示，大年初三就發現約200公頃西瓜田出現寒害，剛種下約2周的瓜苗，一夜之間葉面及根部受損，許多瓜苗也根爛，再加上全台瓜苗缺貨，短時間無新苗可種，讓瓜農損失慘重，更有老瓜農說，這次是60年來鳳林首次遭逢的重大寒災。

農業處長陳淑雯表示，勘查鳳林鎮中心埔、壽豐鄉草鼻段，發現西瓜植株迎風面葉緣萎縮，少數植株有葉緣及頂芽焦枯等癥狀，幸好葉心尚無明顯影響。而花蓮農改場等單位勘災後，也認為這是罕見的「凍傷」程度。

花蓮農改場輔導農民，可使用海藻精、胺基酸、高磷鉀肥料等資材，增加西瓜植株耐逆境的能力，並應注意後續病害防治，讓瓜苗恢復正常生長。

陳淑雯指出，已請鳳林鎮及壽豐鄉公所持續觀察西瓜生長情形，同時請玉里鎮農會密切注意西瓜是否遭到寒害，預計下周邀集中央相關單位再前往會勘。

陳淑雯說，這波寒流雖造成西瓜苗受害，不過需要鄉鎮公所彙整才能得知受損程度與面積，因此尚未啟動天然災害救助作業。周末又有一波低溫來襲，若達到農災程度，請當地公所協助農民提報申請天然災害救助，以減輕瓜農損失。

花蓮鳳林鎮約有200公頃西瓜田出現寒害，有瓜農稱，這是60年來首次遇上嚴重寒災。圖／花蓮縣政府提供
花蓮鳳林鎮約有200公頃西瓜田出現寒害，有瓜農稱，這是60年來首次遇上嚴重寒災。圖／花蓮縣政府提供
昨天縣府農業處、花蓮農改場、議長張峻服務處、鳳林鎮公所、鳳榮地區農會等相關人員勘災西瓜寒害情形。圖／花蓮縣議會提供
昨天縣府農業處、花蓮農改場、議長張峻服務處、鳳林鎮公所、鳳榮地區農會等相關人員勘災西瓜寒害情形。圖／花蓮縣議會提供

西瓜 花蓮 寒害

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