基隆市府公布民調「過半市民要升格」 支持北北基合併占最高

基隆市政府今天公布市民對升格直轄市意願調查結果，有過半市民54.9%支持基隆市升格為直轄市，26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」占最多。市長謝國樑說， 希望在3月拜會新任內政部長林右昌，傳達基隆民意要爭取升格的意願。

謝國樑說，前市長林右昌今天就任內政部長，希望林上任後工作穩定後，約在3月能去拜訪，今天把結果公布呈現給林右昌，做為基隆民意的參考，爭取基隆升格為直轄市。

謝國樑表示，讓基隆市擁有直轄市的資格，是合情合情應該要做的事，北北基桃近1千萬人口，只有基隆30多萬人還沒有享有直轄市的資格和待遇。

謝國樑指出，調查結果基隆市民有54.9%「支持」基隆市升格為直轄市，其中30.3%有點支持，24.6%很支持；19.2%「不支持」基隆市升格為直轄市，其中包括13.1%不太支持，6.1%很不支持 。

其中不分性別、年齡、教育程度或工作就學地點，基隆市民皆以「支持」基隆市升格為直轄市比例較高。其中「40-49歲」占 62.0%，「高中職」占63.9%，「工作就學地點在基隆市」占64.3% 。

至於合併問題，謝國樑說，26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」最多，其次是「基隆加汐止併入台北市」占25.7%，希望「基隆市和鄰近新北七區合併升格」13.2%，「基隆市併入新北市」 12.1%，有5.3%認為「不要升格」，1.4%希望「基隆市單獨升格」。

希望「北北基合併為新的直轄市」比例顯著較高者為高中職30.3%、信義區35.8%；希望「基隆加汐止併入台北市」比例顯著較高者為50-59歲31.3%、專科32.6%；希望「基隆市和鄰近新北七區合併升格」比例顯著較高者為男性17.3%、20-29歲22.0%、大學及以上20.8%、安樂區17.0%；希望「基隆市併入新北市」比例顯著較高者為40-49歲16.8%、暖暖區18.2%；認為「不要升格」比例顯著較高者為國小及以下9.5%、中山區10.2%。

謝國樑指出，交通及道路面向改善為基隆市民最迫切的需求，最希望基隆市長謝國樑首要改善的面向主要是「交通/道路」54.5%。其次依序為「經濟/就業」31.7%、「長照」 13.9%、「社會福利」 13.1%、「觀光」11.7%、「都更/市容」9.2%、「教育」7.8%、「環保」 5.9%、「治安」 5.4%及「生育補助」 5.0%。

民調執行單位為遠見民意研究調查，調查戶籍在基隆市年滿20歲以上民眾，1月13日至1月15日，以電腦輔助電話訪問調查，完訪1193份。抽樣誤差以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±2.84%。