快訊

蘇預告「大仁哥苦日子來了」 除了高端陳建仁還有舊債要還

巴基斯坦清真寺爆炸：至少83死的炸彈恐攻發生什麼事？

影／桃園嬤過馬路遭貨車「逼退」摔倒在地 行人地獄惡名傳到日本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆市府公布民調「過半市民要升格」 支持北北基合併占最高

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天公布市民對升格直轄市意願調查結果。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天公布市民對升格直轄市意願調查結果。記者游明煌／攝影

基隆市政府今天公布市民對升格直轄市意願調查結果，有過半市民54.9%支持基隆市升格為直轄市，26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」占最多。市長謝國樑說， 希望在3月拜會新任內政部長林右昌，傳達基隆民意要爭取升格的意願。

謝國樑說，前市長林右昌今天就任內政部長，希望林上任後工作穩定後，約在3月能去拜訪，今天把結果公布呈現給林右昌，做為基隆民意的參考，爭取基隆升格為直轄市。

謝國樑表示，讓基隆市擁有直轄市的資格，是合情合情應該要做的事，北北基桃近1千萬人口，只有基隆30多萬人還沒有享有直轄市的資格和待遇。

謝國樑指出，調查結果基隆市民有54.9%「支持」基隆市升格為直轄市，其中30.3%有點支持，24.6%很支持；19.2%「不支持」基隆市升格為直轄市，其中包括13.1%不太支持，6.1%很不支持 。

其中不分性別、年齡、教育程度或工作就學地點，基隆市民皆以「支持」基隆市升格為直轄市比例較高。其中「40-49歲」占 62.0%，「高中職」占63.9%，「工作就學地點在基隆市」占64.3% 。

至於合併問題，謝國樑說，26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」最多，其次是「基隆加汐止併入台北市」占25.7%，希望「基隆市和鄰近新北七區合併升格」13.2%，「基隆市併入新北市」 12.1%，有5.3%認為「不要升格」，1.4%希望「基隆市單獨升格」。

希望「北北基合併為新的直轄市」比例顯著較高者為高中職30.3%、信義區35.8%；希望「基隆加汐止併入台北市」比例顯著較高者為50-59歲31.3%、專科32.6%；希望「基隆市和鄰近新北七區合併升格」比例顯著較高者為男性17.3%、20-29歲22.0%、大學及以上20.8%、安樂區17.0%；希望「基隆市併入新北市」比例顯著較高者為40-49歲16.8%、暖暖區18.2%；認為「不要升格」比例顯著較高者為國小及以下9.5%、中山區10.2%。

謝國樑指出，交通及道路面向改善為基隆市民最迫切的需求，最希望基隆市長謝國樑首要改善的面向主要是「交通/道路」54.5%。其次依序為「經濟/就業」31.7%、「長照」 13.9%、「社會福利」 13.1%、「觀光」11.7%、「都更/市容」9.2%、「教育」7.8%、「環保」 5.9%、「治安」 5.4%及「生育補助」 5.0%。

民調執行單位為遠見民意研究調查，調查戶籍在基隆市年滿20歲以上民眾，1月13日至1月15日，以電腦輔助電話訪問調查，完訪1193份。抽樣誤差以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±2.84%。

謝國樑 林右昌 基隆

延伸閱讀

林右昌發千字文揭敗選主因 陳亭妃：檢討完整軍再出發

謝國樑再向侯友宜借將 劉美蘭接基隆教育處長

基隆新春團拜 謝國樑號召 推乾淨家園、行人友善政策

陽台裝熱水器「窗掛衣物」 基隆1大4小一氧化碳中毒

相關新聞

低溫一波波來襲 花蓮西瓜受60年來首遇嚴重寒害

寒流一波波襲來，花蓮鳳林鎮約有200公頃西瓜田出現寒害，有瓜農稱，這是60年來首次遇上嚴重寒災。縣府農業處等單位勘查發現...

基隆市府公布民調「過半市民要升格」 支持北北基合併占最高

基隆市政府今天公布市民對升格直轄市意願調查結果，有過半市民54.9%支持基隆市升格為直轄市，26.5%認為應該「北北基合...

林右昌千字文談敗選 謝國樑：他憂國憂民可幫基隆升格

基隆前市長林右昌今天上任前，半夜在臉書貼出蹲地照片和千字文「傾聽民意」，並揭民進黨敗選主因。基隆市長謝國樑對此回應，林右...

隱居蘭陽平原…盡享湯泉美食 沉浸於靜謐歸零之感

礁溪溫泉飯店林立，獨鍾「山形閣溫泉飯店」，帶來暖呼呼的美湯療癒，食藝美感官享受，徹底紓壓的遊憩設施，貼心的住房主題專案，不管是家族旅、親子旅、情人同行或是閨蜜好友歡聚，您都可以找到適合自己的度假方式...

去年才驗收 今年出紕漏 謝國樑：地下道工程有問題

基隆市愛三路、仁二路口人行地下道漏水10天，昨天仍未解決。議長童子瑋表示，整修才1年就出紕漏，必須嚴肅看待，必要時支持市...

宜縣府向外借將 3局處長到職

宜蘭縣政府局處首長異動，3位向外借將的主管陸續到職，昨天包括建設處長潘亮宇、文化局長黄伴書、地政處長李先智出現在新春團拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。