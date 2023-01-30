基隆市議會團拜 議長童子瑋：沒有任一黨派有優勢

基隆市議會今天新春團拜，基隆市長謝國樑和市府局處首長出席。議長童子瑋說，第20屆基隆市議會沒有任一黨派有優勢，這是市民的態度與期待，市議會必須做出改變，擁抱多元而非對立，回應民意而非凌駕民意，不分黨派，團結基隆，發揮議會最大的監督力量，為市民的福祉把關。

新春團拜在議會1樓舉辦，戶外還有行動餐車，議會氣氛不嚴肅。童子瑋和市議員們齊聚一堂互道新年快樂，分送紅包給議會員工。

童子瑋表示，感謝所有在議員，一同基於「為基隆好」的信念齊聚議壇奉獻，祝福所有議會的好朋友、貴賓身體健康、平安喜樂，新的一年鴻圖大展、兔躍新程。

童子瑋引述西方哲人的話，「政治作為一種志業，是種並施熱情和判斷力，去出勁而緩慢地穿透硬木板的工作」，他會默默做這個帶來改變的「憨人」，為基隆帶來善的循環，希望大家與基隆一起前行，為基隆加油。