林姿妙率主管拜玉尊宮 平安粥太美味讓信眾吃掉1萬斤米

大年初九天公生，宜蘭縣長林姿妙帶著主管到天公廟上香祈福，首站來到香火鼎盛的草湖玉尊宮，這裡是眾多網友評為最好吃的平安粥廟宇之一，前兩年因疫情停止供應，今年恢復從初七到初九，經統計3天吃掉1萬台斤白米，數量相當可觀。

林姿妙今天在開春上班日，農曆正月初九的玉皇大帝聖誕，率領縣府21局處一級主管前往冬山鄉草湖玉尊宫祈福參拜，藉著參拜天界最高神祇，感謝庇佑縣內國泰民安、物產豐收，並祈求新的一年平安順興、萬事如意，縣政順利推動，各行各業繁榮發展，林姿妙隨後發放兔年紀念紅包。

縣府民政處表示，今年農曆春節期間因為疫情減緩，內政部實施宗教場所及宗教集會活動防疫規範，請民眾進入宗教場所後，室內空間場所原則仍須佩戴口罩，宜蘭各寺廟也漸恢復提供平安粥，請民眾享用平安粥時，以提供盒、碗裝(須加蓋)或密封包裝餐點為原則，不要在現場分裝。

縣內知名的天公廟「草湖玉尊宮」今天湧入大批香客為天公祝壽，前兩年因為疫情緣故，停止供應平安粥，今年從大年初七起，恢復供應3天；第一天就衝去的沈姓男子說，這是信眾公認全縣各宮廟最美味的新春平安粥，今年春節「重現江湖」，吸引川流不息的信眾，總算品嚐到了想念兩年多的美味。