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前朝出紕漏？謝國樑：地下道外表弄得不錯 裡面有問題

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市愛三路、仁二路口人行地下道漏水，引發民怨。市長謝國樑（前右）今天到場了解搶修進度，指示工務處解決漏水問題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路、仁二路口人行地下道漏水，引發民怨。市長謝國樑（前右）今天到場了解搶修進度，指示工務處解決漏水問題。記者邱瑞杰／攝影

基隆市愛三路、仁二路口人行地下道漏水，引發民怨。市長謝國樑今天表示，去年4、5月間驗收的地下道整修工程，「外表弄得還不錯，可是裡面可能結構還是有問題」，指示工務處解決漏水問題，再由副市長邱佩琳洽詢企業認養，提升地下道的通行品質。

基隆市中心愛三路、仁二路口人行地下道，鄰近公車循環站，加上連通東岸廣場地下停車場，不少人行走。過年期間發生漏水問題，影響通行，並讓側壁累積汙垢，招致批評。

市府工務處今天在地下道封閉型頂板切割出一個洞，供工程人員進入地下道上方箱涵，發現來源仍未查明的水流，因超過地下道側壁後方的導水量，水位不斷累積升高，最後從漏水點流入地下道的通道。

工務處今天設法排除箱涵積水，減緩滴落地下道的水量，但因不明水源的水流仍不斷流入箱涵，未能根本解決問題。

謝國樑今天下午3點到地下道漏水點，聽取工務處長陳耀川簡報搶修作業後表示，市府兩年前整修這處地下道，只是針對表面施工，並沒有真正修繕管路等實質結構，完工後外表還不錯，但結構還是有問題，要求工務處檢修相關管路，不能再漏水。

謝國樑認為，地下道整修工程去年4、5月間才完成驗收，今年初就出問題，表示工程品質有問題。現在說這個已無濟於事，重點是趕快修復。

謝國樑說，愛三路、仁二路口往來行人很多，通道內有很多陳列空間，整修工程完成後，會洽商企業認養，讓通行品質更舒適，並呈現認養企業形象及社會責任理念。

基隆市愛三路、仁二路口人行地下道漏水，基隆市長謝國樑（左）今天到場查看漏水情形，並聽取工務處長陳耀川（右）說明搶修進度。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路、仁二路口人行地下道漏水，基隆市長謝國樑（左）今天到場查看漏水情形，並聽取工務處長陳耀川（右）說明搶修進度。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路、仁二路口人行地下道漏水，基隆市長謝國樑（右）今天下午到現場，聽取工務處長陳耀川（左）說明搶修進度。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路、仁二路口人行地下道漏水，基隆市長謝國樑（右）今天下午到現場，聽取工務處長陳耀川（左）說明搶修進度。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天指示工務處長陳耀川（左），解決愛三路、仁二路口地下道漏水問題，再由副市長邱佩琳（右）洽詢企業認養，提升地下道的通行品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天指示工務處長陳耀川（左），解決愛三路、仁二路口地下道漏水問題，再由副市長邱佩琳（右）洽詢企業認養，提升地下道的通行品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路、仁二路口人行地下道漏水，基隆市長謝國樑等人今天下午到現場，了解工務處人員搶修進度。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛三路、仁二路口人行地下道漏水，基隆市長謝國樑等人今天下午到現場，了解工務處人員搶修進度。記者邱瑞杰／攝影

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