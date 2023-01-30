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基隆地下道整修1年出紕漏 童子瑋：嚴肅看待、大刀闊斧整治
基隆市議長童子瑋促請市府整修市中心兩座地下道，完工才1年出現漏水問題。童子瑋今天了解狀況後在臉書貼文，指市區門面與人行城市願景不容「插科打諢」，須嚴肅看待。公車循環站地下道漏水的結構性問題，需大刀闊斧整治。
基隆市中心循環站旁的愛三路、仁二路口人行地下道，以及臨港的忠一路、孝二路口地下道，仍有不少人行走。因為步行環境不佳，童子瑋促請市府整修，更新頂板、燈具及美化壁面，去年2月間完工。
循環站旁地下道春節連假期間漏水，市府工務處評估後，決定不立即搶修，暫將水流導引沿側壁流下，最後導致壁面累積汙垢，令人側目。
童子瑋說，循環站是市區轉運交通要衝，鄰近地下道在地人與外地觀光客很多人在走有，環境不佳有礙基隆門面與人行安全。兩年前他向市府反應，爭取經費改善，後續狀況與把關他也責無旁貸。
工務處今早派人進入地下道天花板內勘查，初步確認漏水水源應非自來水，可能是排水溝堵塞溢流，或是排水溝管線破裂造成，細部原因還待進一步釐清。
童子瑋表示，基隆市區開發建設比較早，過去缺乏通盤規畫，各類管線設置雜亂無章，難以維護。市區開挖工程曠日費時，且影響民眾生活，因此要一步一步來，像日前就趁疫情廟口夜市區停業期間，汰換周邊排水管。
童子瑋認為，循環站地下道漏水，凸顯基隆長久的結構性問題，需大刀闊斧進行整治。他支持市府快速處理漏水問題，後續仁二路經評估若需開挖，也請民眾包含。地下道完工1年出狀況，若廠商施工有責任，也支持市府依合約求償。
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