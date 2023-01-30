台東元宵遶境增辦藝陣聯演炮炸寒單爺 50支隊伍參加

台東天后宮元宵遶境活動，因疫情停辦2年、今年恢復辦理，將有50支藝陣隊伍2月5、6日在台東市區遶境祈福，今年除依傳統遶境後入廟前，有炮炸寒單爺活動，南京路廣場還有藝陣表演，讓今年台東元宵活動更有看頭。

台東市天后宮發言人林崑成表示，因疫情停辦2年的元宵傳統神明遶境祈福活動，今年恢復舉辦，這項活動已經是台東縣無形文化資產，今年共有50隊參加遶境活動，2月5日11時由台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風開鑼、點燃媽祖炮後媽祖起駕。

林崑成說，繞境隊伍第一天走南北向，預訂當天晚上12點遶境結束，第二天中午遶境隊伍再集結出發，以東西向遶行台東市區街道，一定晚間7點回到天后宮、先炮炸寒單爺，最後各隊在依續進廟參拜。

林崑成說，今年遶境增加的活動是2月5日下午2點，在台東市南京路舉辦陣頭聯演，邀請台東縣各廟陣頭、家將聯合演出，目前知道至少有十支隊伍參加，最後還有一場炮炸寒單爺，希望通過這項聯演，減少遶境時個別演出、影響遶境流程。

台東元宵遶境是地方重要宗教民俗傳統，也是台東新春元宵假期，吸引觀光客及鄉親回台東看熱鬧、追逐寒單爺的重要活動。過去2年受疫情影響停辦，今年疫情趨緩，台東天后宮決定恢復辦理，不僅要為民祈福，也期待帶動台東觀光商機。