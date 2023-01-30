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春節連假不受寒流影響 花蓮各景點湧現遊客

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府統計，農曆春節10天連假期間，東大門夜市約有12萬人次走訪，攤商前擠滿人潮。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府統計，農曆春節10天連假期間，東大門夜市約有12萬人次走訪，攤商前擠滿人潮。圖／花蓮縣政府提供

春節連假雖有寒流來襲，花蓮縣各大景點仍出現人潮，旅宿住房率初二至初五皆突破9成。花蓮擁有自然景觀，縣府積極推廣觀光市場，今年獲得知名旅遊平台「世界最受歡迎旅遊城市」第2名，更是前10名中唯一的亞洲城市。

花蓮縣政府表示，春節期間縣內旅宿業住房率從除夕開始就有5成，大年初一有8成，初二到初五天天高達9成，初六仍有7成，就連收假前的初七還有5成住宿率，整體平均近7成。

在交通部分，台鐵花蓮站從小年夜至初七期間，進出站總人次約22萬人次；蘇花路廊南下進入花蓮的車流量總計約有10萬輛次，春節縣內各大景點每天人潮絡繹不絕。

縣府統計各景點遊客人次，新天堂樂園有21萬人次、太魯閣國家公園13萬人次、東大門夜市與台泥Daka園區均約有12萬人次、七星潭風景區約9萬人次、慶修院及松園別館則分別有2.6萬及6000多人次參觀遊園。

而在中南區景點，鯉魚潭風景特定區有6萬多人次，林田山林業文化園區1.6萬多人次，光復糖廠近2萬人次，大農大富森林園區約3.3萬人次，海洋公園入園人次也有4.6萬多人次，秀姑巒溪遊客中心近5千人次，南安遊客中心則有1.3萬多人遊玩。

縣府表示，近年積極推出各項特色旅遊，吸引各族群遊客的同時，也發展永續觀光，連續3年推動天文旅遊、無障礙旅遊，更盤點各大觀光主題旅遊資訊，讓民眾能從各種視角體驗花蓮。

縣府團隊近年極力推廣「質」的觀光，獲得旅遊平台booking.com票選「2023世界最受歡迎旅遊城市」第2名；另東大門夜市在「2022榮市聚金—優良市集暨樂活名攤」，拿下優良市集4星等級殊榮，讓花蓮觀光更有品質保證。

花蓮 太魯閣國家公園

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