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基市地下道有「水患」 排水溝堵塞、截水溝也破了釀禍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中心的愛三路、仁二路口人行地下道漏水，工務處人員今打開封閉型頂板查看；基隆市議長童子瑋到場了解狀況。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市中心的愛三路、仁二路口人行地下道漏水，工務處人員今打開封閉型頂板查看；基隆市議長童子瑋到場了解狀況。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市中心的愛三路、仁二路口人行地下道，春節連假期間封閉型頂板上方漏水，影響通行和觀瞻。基市府工務處今天打開頂板，工程人員爬到上方查看，發現有條排水溝堵塞，水滿出來，但還不能確認溢水來源，將先排水後再進一步查修。

基隆市市中心愛三路、仁二路口人行地下道，以及沿忠一路穿越5線道孝二路的地下道，是不少行人選擇穿越馬路的路徑，避免停等紅燈或與車爭道。

兩座地下道年久失修，照明和環境不佳，基隆市議長童子瑋認為2年前促請市府整修，更新頂板、燈具及美化壁面，去年2月完工。

工務處在放春節年假時發現愛三路、仁二路口地下道漏水，考量施工可能得封閉地下道，加上假期連繫廠商不易，暫以安裝塑膠板導引水流沿牆面流下，避免滴落到行人身上應急。地下道連假期持續漏水，牆壁累積厚厚一層汙垢，引起過往行人側目。

童子瑋今天上午到愛三路、仁二路口地下道，了解損害情形及搶修作業。基隆市長謝國樑下午也會到現場，聽取工務處說明搶修方式及進度。

工務處公有建築科長廖俊育說，還不能確定地下道頂板上方漏水，來源是給水管或排水管，因為頂板上方的截水溝也破了，水流才會流出截水溝漫向地下道頂板。目前頂板上方都是積水，但不會危及地下道結構。今天已開始抽水，抽乾之後，再查看毀損狀況並修復。

童子瑋表示，愛三路、仁二路口地下道是公車循環站、東岸廣場、基隆廟口夜市區行人往來要道，也有不少外地觀光客行走。兩年前整修變漂亮了，過年期間嚴重漏水，今天開工第一天，他到場了解狀況，並感謝在場工務處和環保局人員的努力。

童子瑋說，邁向步行城市願景過程中，地下道出現漏水出現問題，希望工務處趕快查明漏水原因，讓民眾知道出了什麼狀況。忠一路、孝二路口地下道過年期間也有漏水，等待工務處找出原因及修復，給民眾安全、舒適的通行環境。

漏水 童子瑋 基隆

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