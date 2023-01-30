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林姿妙新春團拜檢討過去、策勵將來 感謝團隊就像家人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府舉行新春團拜，縣長林姿妙以「家人」形容縣府團隊，感謝努力團結合作推動縣政發展，更讓宜蘭的幸福指數排名躍居全國第三名。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府舉行新春團拜，縣長林姿妙以「家人」形容縣府團隊，感謝努力團結合作推動縣政發展，更讓宜蘭的幸福指數排名躍居全國第三名。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府今天舉行新春團拜，縣長林姿妙以「家人」形容縣府團隊，她感謝「我們的家人」團結合作，用宜蘭人的精神共同打拚服務縣民，期許檢討過去、策勵將來，尤其未來4年有很多重大交通建設要持續推動。

今年是最長的10天農曆年假，林姿妙感謝警察弟兄維護交通及治安，春節不打烊，同時也感謝「我們的家人」，讓宜蘭縣的幸福指數排名在全國3名以內，這些都歸功於各位同仁的努力認真，因為有你們，讓宜蘭能夠發光發熱。

她說，檢討過去、策勵將來，幸福團隊為縣民努力服務，用宜蘭人的精神來打拚，好山好水好的宜蘭環境，縣府一方面歡迎遊客到宜蘭，縣府團隊也全力推動交通建設，未來包括鐵路高架、東部快鐵、高鐵延伸、濱海高架台62線與山腳道路台2庚道路，這些都是宜蘭四縱六橫的重要建設。

她感謝縣議會在議長張勝德的帶領下，方向對、政策對，做對的事，讓宜蘭能夠繁榮發展，感謝「我們的家人團結合作」，祝福大家有好的開始，就是成功的一半。

議長張勝德說，宜蘭在林姿妙縣長帶領下，打造出幸福宜居城市，在過年這段期間，宜蘭市發生五大社區氣爆案，特別感謝警察局、消防局、社會處、環保局幾個單位努力協助後續處理，尤其社會處長林蒼蔡等人都到場把所有的事情都處理非常完善，把災害損傷降到最低。

宜蘭縣政府舉行新春團拜，縣長林姿妙感謝每位縣府團隊成員的努力付出，同時也希望未來加緊推動重大交通建設。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府舉行新春團拜，縣長林姿妙感謝每位縣府團隊成員的努力付出，同時也希望未來加緊推動重大交通建設。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙

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