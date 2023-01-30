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影／台東火車站開出3.3億頭彩 老闆：乘客、員工都可能

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東火車站出口旁的「億來發彩券行」，店長賴昱村今早開心表示，開店已經開出2次頭彩。記者卜敏正／攝影
台東火車站出口旁的「億來發彩券行」，店長賴昱村今早開心表示，開店已經開出2次頭彩。記者卜敏正／攝影

春節假期昨最後一天，台東火車站出口旁的「億來發彩券行」，開出大樂透頭獎3.3億元1注獨得，店長賴昱村今早開心表示，昨天搭車買彩券的人很多，很多都是遊客，也可能是在地人回台東，恭喜昨天到台東火車站買彩券的幸運得主。

連5期摃龜大樂透，昨晚獎落台東縣台東市岩灣路101巷598號「億來發彩券行」，彩券行位於台東火車站出口旁，許多返鄉遊子和搭車乘客，今天都到彩券行沾喜氣、買彩券，台東彩券工會理事長賴萬成也到場貼紅榜、放鞭炮祝賀。

「昨天買氣很旺！」賴昱村說，真的很開心賣出頭采，這是他的彩券行第二次開出大獎，上一次大約在6年前開出539頭彩800萬元，這次開出了3.3億大樂透，他要感謝媽祖，年初一的時候他就到廟裡祈求開出好彩頭，果然中了頭獎，但因為昨天買彩券的人太多了，他也不知道是哪位幸運者得獎。

「會不會是我們同仁包牌？」台鐵台東站工作人員笑著說，前兩天就有同事要約集資包牌買大樂透，他沒有參加，但聽說同事們已經集資1萬元要包牌，如果真的中獎了，可能近期就會宣布提早退休了。

本期大樂透中獎號碼「02、08、09、15、27、31」，特別號「42」，頭獎3.3億元1注獨得，扣除所得稅後，可實領2.64億元。

連5期摃龜大樂透，昨晚獎落台東縣台東市岩灣路101巷598號「億來發彩券行」，彩券行位於台東火車站出口旁。記者卜敏正／攝影
連5期摃龜大樂透，昨晚獎落台東縣台東市岩灣路101巷598號「億來發彩券行」，彩券行位於台東火車站出口旁。記者卜敏正／攝影
大樂透昨晚獎落台東縣台東市岩灣路101巷598號「億來發彩券行」，彩券行位於台東火車站出口旁，許多人一早都來買彩券、沾喜氣。記者卜敏正／攝影
大樂透昨晚獎落台東縣台東市岩灣路101巷598號「億來發彩券行」，彩券行位於台東火車站出口旁，許多人一早都來買彩券、沾喜氣。記者卜敏正／攝影

春節 兔年 大樂透 彩券

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