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頭城慶天宮…烏面天公衝浪慶生 盼帶動地方產業

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
頭城外澳慶天宮慶祝玉皇上帝誕辰，今年特別請烏面天公入海衝浪，邀衝浪高手協助。圖／慶天宮顧問吳楊欽提供
頭城外澳慶天宮慶祝玉皇上帝誕辰，今年特別請烏面天公入海衝浪，邀衝浪高手協助。圖／慶天宮顧問吳楊欽提供

頭城外澳慶天宮慶祝玉皇上帝誕辰，舉辦玉帝及眾神海灘過炭火祈福活動。管理委員會擲杯詢問，烏面天公答應昨天入海浪衝，廟方請專業的衝浪高手協助烏面天公入海衝浪儀式，並希望帶動地方產業，保佑漁民、衝浪者與遊客平安。

慶天宮建立於民國62年，主祀玉皇上帝，俗稱二帝或烏面天公，當地香火興旺、名聲顯赫，84年曾拆除重建，86年新廟落成。

慶天宮每年舉辦玉皇上帝誕辰活動，前天下午舉辦歌唱及舞蹈表演，昨早上也在海灘舉行玉皇上帝及眾聖過炭火祈福。

慶天宮常務監察委員李燈賢表示，外澳灘頭是著名的衝浪區，管委會藉烏面天公生日，擲杯詢問祂是否有意入海衝浪，烏面天公答應以後，管委會邀請頭城的衝浪高手林子丞幫忙，於昨天上午11時帶著烏面天公入海衝浪。

慶天宮總幹事簡同陽表示，衝浪客與遊客看到烏面天公衝浪，都相當興奮，場面熱鬧，衝浪結束後烏面天公與眾神諸聖過炭火，也吸引遊客圍觀。

今年是第1年舉辦衝浪，先請大天公與三天公入海衝浪，其他神尊坐轎遶巡海灘，由於效果顯著，廟方考慮明年請更多神尊衝浪。

漁民 生日

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