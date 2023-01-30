踏青森呼吸…同框龍吟吊橋 領限量泡湯券

花蓮富源國家森林遊樂區龍吟吊橋先前因天災崩塌毀損，歷經3年重建去年9月開放，為鼓勵民眾年後踏青，花蓮林管處表示，今起至2月28日，遊客與吊橋合照並完成指定任務，可獲每天限量5張「入園泡湯券」。

花蓮縣瑞穗鄉富源國家森林遊樂區內有富源溪谷，每年3至8月大量蝴蝶紛飛，因而有「蝴蝶谷」美名。園區主步道從停車場通往富源吊橋，連接兩條環山、兩條環溪步道，總長約7公里，適合全家大小遊玩。

位於環溪步道2與環山步道2交會點的龍吟吊橋，俯瞰落差約30公里，瀑布溪谷景觀壯觀，卻在2017年地震崩塌封閉，歷經3年重建，去年完工開放，是富源國家森林遊樂區的全新地標。

新龍吟吊橋不同過去傳統吊橋，為輕量化垂懸式吊橋，減少設施量體降低對環境衝擊，走在全長156公尺、寬1.2公尺橋面，可飽覽富源溪全貌。吊橋前端連結取現地九芎木為踏面，林管處也保留已損壞舊龍吟吊橋，供環境教育使用，讓遊客了解園區歷經自然災害過程。

林管處為鼓勵遊客到森林園區踏青，民眾1月30日至2月28日期間，將與龍吟吊橋合影的照片上傳至花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村臉書粉專打卡或按讚，即可到遊客服務中心（蝴蝶谷會館大廳櫃台）兌換每天限量5張的「富源入園泡湯券」，使用期限至6月30日止。