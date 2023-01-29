台東海濱好室周邊住戶向總統求救 住都中心：盡速修繕

國家住都中心在台東市的「海濱好室」社會住宅，施工過程造成周邊住屋圍牆地板龜裂、水管斷裂，住戶在外牆拉布條「縣長總統救命」、「要求停工修復」；國家住都中心表示，建築師公會本月10日完成會勘鑑定，施工廠商並與住戶簽妥修繕同意書，後續一定按照損鄰事件處理規範，盡速完成修繕。

「不只牆位移、水管都斷裂了！」在外牆懸掛「總統救命」布條的全牧教會牧師錢大鈞表示，工地動工後，教會外牆去年底就出現龜裂、位移，之後水管也多次斷裂，施工單位的確有來修補，但龜裂、位移似乎越來越嚴重，局部的修復對位移並沒有改善。

他說，教會訴求很單純，就是在住宅還沒有受損這麼嚴重前，能盡速做好預防，該有的擋土牆一定要做，讓工地周邊住戶能夠安心、放心，避免造成房舍更大毀損。

國家住都中心表示，台東海濱好室社宅工程造成周邊住戶圍牆地板龜裂，經查證是因施作地下室打設鋼板，造成緊鄰基地之教會地板龜裂。施工廠商第一時間即派員赴現場處理，並已備妥修復材料，待與教會協調進場時間，即速行修復作業。

國家住都中心說明，已檢討強化損鄰事件協調效率，明日由工程管理單位邀集施工廠商及監造單位，加強安全監測儀器觀測頻率，並研擬改善預防措施，確保施工階段鄰房安全，提升居民認同感與公信力。