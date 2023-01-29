台東海濱好室社宅鄰損 住都中心：已會勘鑑定將修繕

國家住都中心在台東市的「海濱好室」社會住宅去年9月動工，施工過程造成周邊住屋圍牆地板龜裂、水管斷裂，住戶在外牆拉布條「縣長總統救命」、「要求停工修復」。國家住都中心今天表示，建築師公會已於10日完成會勘鑑定，施工廠商並與住戶簽妥修繕同意書，後續一定按照損鄰事件處理規範，將完成房屋修繕。

民眾反映，台東海濱好室社宅工程造成圍牆地板龜裂，住都中心指出，經查證因施作地下室打設鋼板，造成緊鄰基地的教會地板龜裂。施工廠商於第一時間即派員赴鄰宅處理，並已備妥修復材料，待與教會協調進場時間，將盡快進行修復作業。

國家住都中心表示，已檢討強化損鄰事件協調效率，明日由工程管理單位邀集施工廠商及監造單位，加強安全監測儀器的觀測頻率，並研擬改善預防措施，確保施工階段鄰房安全，提升居民認同感與公信力。