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花蓮春節各景點遊客如織 「全球最受歡迎旅遊城市」亞洲唯一入榜

中央社／ 花蓮縣29日電
花蓮縣富里鄉羅山村整理竹林，日前新開闢「里山竹林散步道」，串連起羅山瀑布、泥火山、大魚池等景點，再創旅遊發展新契機。 中央社
花蓮縣富里鄉羅山村整理竹林，日前新開闢「里山竹林散步道」，串連起羅山瀑布、泥火山、大魚池等景點，再創旅遊發展新契機。 中央社

不受近期寒流影響，春節連假期間，花蓮吸引眾多遊客到訪旅遊。旅遊平台booking.com日前發布2023全球最受歡迎旅遊城市排名，花蓮榮獲第2名，是前10名中唯一的亞洲城市。

花蓮縣政府觀光處今天發布訊息表示，春節期間花蓮縣旅宿業住房率從除夕開始即有5成，年初一有8成，初二到初五每天達9成住宿率，初六仍有7成左右，而收假前的初七則還有5成住宿率。

交通部分，台鐵花蓮站從小年夜開始到初七，進出站總人次約22萬人次。自蘇花路廊南下進入花蓮車流量總計約有10萬輛車次。

春節假期各景點遊客人數統計，太魯閣國家公園約13萬人次，七星潭風景區約9萬人次，東大門夜市約12萬人次，台泥Daka園區約12萬人次，新天堂樂園約21萬人次，慶修院、松園別館、鯉魚潭風景特定區也是熱門景點。

花蓮中區的林田山林業文化園區、光復糖廠、大農大富森林園區，及南區的南安遊客中心也是遊人如織。

縣府團隊近年積極推廣「質」的觀光，獲得旅遊平台booking.com的票選2023世界最受歡迎旅遊城市第2名；另外於交通部觀光局每年舉辦的「台灣好湯金泉獎」評比活動，經過激烈的網路票選及評選委員實地訪視後成績揭曉，花蓮瑞穗溫泉區及安通溫泉區分別榮獲「最佳旅遊推薦獎」、「最佳造景美術獎」。

東大門夜市在「2022榮市聚金—優良市集暨樂活名攤」拿下優良市集4星等級殊榮。

此外，縣府推出各項特色旅遊，如天文旅遊，無障礙旅遊等，滿足不同類型遊客的不同需求。並在春節前，副縣長顏新章偕同各旅宿業公協會及觀光協會共同發表「安心遊花蓮，旅宿不漲價」的自律聲明，共同維護花蓮的旅宿品質。

花蓮 春節 太魯閣國家公園

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