海濱公園250公斤垃圾「算少」 清潔隊：今年公德心較好
春節連續假期將結束，台東市海濱公園再次留下不少燃放鞭炮等垃圾，縣府環保局、市公所清潔隊等單位，連日清理約250公斤垃圾，除飲料杯、鞭炮、煙蒂，但清潔人員認為「遊客今年比較有公德心」長期宣導已有成效，今年垃圾少了很多了，請民眾繼續加油。
台東海濱公園每年春節連假都是遊客看海、吹風、休憩重要景點，但連續假期後常見「滿地垃圾」；台東市公所清潔隊今年自年初二就開始派人清理，縣環保局、八河局等，昨起在國際地標和海濱公園內，再次清除百餘公斤垃圾，今年總計約清理250公斤垃圾。
「今年垃圾的確變少了！」環保局工作人員表示，往年春節連續假期後，海濱公園的垃圾真的可以堆積成小山，重量都是1噸以上，今年遊客比較有公德心，這幾天的垃圾量大概只有往年的四分之一，雖然仍有些人丟整包垃圾，但數量的確比往年少。
他說，海濱公園和國際地標，無論是草地及海堤，最麻煩的是鞭炮垃圾，這些炮竹殘餘垃圾，用掃也掃不起來，只能人工撿拾，耗費不少清潔人力。
「放炮大概都是在地人！」住海濱公園附近林姓市民表示，過年期間經常從下午放到到凌晨都可聽到砲聲，他認為晚上到海濱公園放炮的，多是台東在地人或旅外返鄉的人，外地客相對少，另聽說部分攤商會販賣煙火鞭炮，相關部門應該重視管制。
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