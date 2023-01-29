基隆市委託行商圈辦餐車市集 春節連假尾聲仍洋溢年味

基隆市委託行街區今天下午辦「開春餐車市集」，安排基隆各地美食餐車齊聚擺攤，街區更添年味。在地出身的基隆市議會議長童子瑋說，他不斷嘗試讓委託行重現繁華，歡迎民眾到委託行街區走走，來過委託行，將更能了解基隆。

今天是農曆大年初八，有些商家店鋪選在這天開市，取其八方來財、八方來喜的涵意。委託行街區公司申請今天籌辦餐車市集，邀請6輛餐車與街區商家共同參與，販賣鹹水雞、香腸蛋餅、窯烤比薩、烤鴨、冰淇淋等商品，增添民眾消費樂趣。

童子瑋表示，振興委託行是他投入地方服務及參政的目標之一，2017年他返回委託行街區開始規畫，走訪地方耆老拼湊委託行早年榮景，並透過地方創生，讓委託行再次被外界看見。

童子瑋邀集在地商家和住戶成立協會，固定舉辦假日市集，同時輔導青年朋友在此創業。今天舉辦餐車活動，邀請更多人到委託行商圈走春，找回當年記憶，「你沒有來過委託行，就代表你不了解基隆」。