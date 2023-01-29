頭城慶天宮烏面天公入海衝浪 廟方盼帶動地方產業

頭城外澳慶天宮慶祝玉皇上帝誕辰，舉辦烏面天公及眾神海灘過炭火祈福活動。管理委員會擲杯詢問，烏面天公答應今天入海浪衝，廟方請專業的衝浪高手協助，希望帶動地方產業，保佑漁民、衝浪者與遊客平安。

慶天宮建立於62年，主祀玉皇上帝，俗稱二帝或烏面天公，在當地香火興旺、名聲顯赫，84年曾拆除重建，86年新廟落成。慶天宮每年舉辦玉皇上帝誕辰活動，昨（28）天下午5時有歌唱及舞蹈表演，今早在海灘舉行玉皇上帝及眾神過炭火祈福。

慶天宮常務監察委員李燈賢說，外澳灘頭是著名衝浪區，管委會藉烏面天公生日，擲杯詢問祂是否有意入海衝浪，帶動當地觀光與其他產業，保佑平安。烏面天公答應後，管委會邀請頭城衝浪高手林子丞幫忙，於今天上午11時帶著烏面天公入海衝浪。

慶天宮總幹事簡同陽表示，衝浪客與遊客看到烏面天公衝浪，都相當興奮，場面熱鬧，衝浪結束後烏面天公與眾神諸聖過炭火，也吸引遊客圍觀。今年是第1年舉辦衝浪，先請大天公與三天公入海衝浪，其他神尊坐轎遶巡海灘，由於效果顯著，廟方考慮明年請更多神尊衝浪。