春節收假國道5號順暢 北向入口下午仍實施高乘載

春節連假最後一天，出遊民眾多已北返，宜蘭各地交通要道暢通，旅遊景點也未見大批人潮。高公局將在今天下午3時到8時，於國道5號北向蘇澳到頭城各入口實施高乘載管制，計畫今天北返的遊客須注意。

宜蘭縣警局指出，昨天國5與蘇花改尚有北返車潮，雪隧回堵最長達5公里，晚間6時一度緩解，8時再出現車潮，10時紓解；蘇花改昨中午12時起北返車潮增加，晚上8時半過後恢復順暢。

今天上午8時，高公局啟動國5北向蘇澳到石碇各入口匝道儀控，截至上午11時，車流通暢，從凌晨到中午車流量為10701輛，較昨日減少5000輛左右；蘇花路廊車流也減少，到上午10時為止，南下1533輛、北上2083輛，公路總局預估尚有6600輛北上車輛。

各景點部分，清水地熱公園上午11時23分啟動管制，車輛1出1進；太平山森林遊樂園區上午6時半開園前民眾排隊上山追雪，排隊長達2公里；傳藝園區預估有2500人入園，回歸平常假日人數；大溪漁港、五峰旗風景區等地，遊客數量都較之前減少。