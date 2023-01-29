基隆地下道連假10天漏水未修 牆面累積厚厚汙垢迎新年

基隆市中心的愛三路、仁二路口人行地下道，春節連假期間天花板嚴重漏水，災情持續10天，牆面累積厚厚汙垢。基市府工務處長陳耀川今天說，地下道天花板「封死」，加上年假難連繫廠商施工，只能以隔板應急。下午已派人清潔地下道，並會加快找出漏水原因及搶修。

基隆市中心有兩處人行地下道，仍是不少行人選擇穿越馬路的路徑，避免碰上與車爭道的風險。除了連假漏水的愛三路、仁二路口人行地下道，另一處地下道穿越有5線車道的孝二路。

這兩處地下道使用多年，並有漏水、塗鴉等問題，基市府2年前發包整修，全面更新天花板、照明燈具，牆壁加裝鋼版。去年2月完工後，讓地下道景象丕變，顯得更新穎。

愛三路、仁二路口人行地下道除了供民眾過馬路，也是東岸廣場地下停車場通往廟口夜市的捷徑，往來民眾很多。

工務處在放年假時發現地下道漏水，因為無法立刻搶修，所以在兩處漏水點安裝塑膠板，導引水流沿牆面流向地板側溝，以免滴落到行人身上。但牆壁也因水流不斷，累積厚厚一層汙垢。

地下道漏水遲未修復，滴滴答答的水聲加上牆壁髒汙，讓部分通過的民眾側目。地下道天花牆和牆面間還有大大的蜘蛛網，也讓人對市府維護工作有微詞。

陳耀川說，去年完工的地下道整修工程，設計封閉式的天花板，因此剛放年假時發現漏水，無法馬上查看問題點在那裡，加上年假期間難以找來廠商施工，只能先以塑膠板導引漏水水流應急。