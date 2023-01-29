花蓮富源森林遊樂區踏青 龍吟吊橋同框送泡湯券
花蓮瑞穗鄉富源國家森林遊樂區的龍吟吊橋及富源吊橋，去年完成整修並開放，花蓮林管處鼓勵民眾踏青健身，1月30日至2月28日，和龍吟吊橋合影並打卡或按讚，即贈送泡湯券。
富源國家森林遊樂區有著大片樟樹造林地與低海拔次生林，被富源溪所貫穿，有環山步道，最深處為龍吟吊橋、富源吊橋、龍吟瀑布，十分清幽，集賞鳥、賞蝶、森林浴與泡湯為一體，提供遊客多樣化的遊憩體驗。
花蓮林區管理處表示，位於環溪步道與環山步道交會點的龍吟吊橋，之前因地震封閉，歷經3年重建，去年完工開放，是富源國家森林遊樂區的全新地標。
龍吟吊橋全長156公尺，寬1.2公尺，走在橋面上可近距離欣賞高約30公尺的龍吟瀑布。有別於過去傳統吊橋的身姿，新龍吟吊橋改為垂懸式吊橋，以簡約俐落的弧線造型，為富源溪谷半空繪上一抹淺淺微笑。
行走在橋面上，可飽覽日治時期因溪水長年潔白清澈而稱「白川」的富源溪全貌，還可鳥瞰腳下隆隆作響的龍吟瀑布、遠眺縱谷對面的海岸山脈，在橋上留下最美身影，美不勝收。
園區內還有碳酸鹽泉質溫泉，不住宿的民眾可選擇「涌泉露天風呂」，享受在森林中泡湯的放鬆時光。與龍吟吊橋拍照，將照片上傳花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村粉專打卡或按讚，可至遊客服務中心領取「富源入園泡湯券」，每日限量5張。
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