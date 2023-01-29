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總統救命！台東社宅海濱好室施工 周邊住宅受損拉布條

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
教會外樓梯因為施工龜裂，工程單位日前到場補強。記者卜敏正／攝影
教會外樓梯因為施工龜裂，工程單位日前到場補強。記者卜敏正／攝影

國家住都中心在台東市的「海濱好室」社會住宅去年9月動工，施工過程造成周邊住屋圍牆地板龜裂、水管斷裂，住戶在外牆拉布條「縣長總統救命」、「要求停工修復」；工程單位強調，接到住戶反映已立即修補，也請第三公正單位鑑定「沒有立即危險」，將持續和住戶溝通。

承辦本工程的唐億營造股份有限公司副總謝志昌表示，目前正施作地下室鋼板，的確可能影響周邊住戶，公司一直都有做預防、追蹤，接到住戶反映也立即到場修補，請建築師公會到場鑑定「沒有立即危險」，將持續和住戶溝通、修補受損，並在地下室4月開挖完工後做全面補強。

台東市「海濱好室」社會住宅工地旁住戶，昨在外牆上掛抗議紅布條，分別寫著「地面水管破裂、圍牆水溝毀損」、「現場總統救命、要求停工修復」，懸掛白布條的全牧教會表示，這是經內部共同決定，希望工程單位重視住戶訴求、盡快預防。

「不只牆位移、水管都斷裂了！」全牧教會牧師錢大鈞表示，工地動工後，教會外牆去年底就出現龜裂、位移，之後水管也多次斷裂，施工單位的確有來修補，但龜裂、位移似乎越來越嚴重，局部的修復對位移並沒有改善。

錢大鈞說，日前水管斷裂他剛好不在家，也不知道水流掉了多少，就算工程單位要貼補水費，都是水資源的浪費，這段時間他都不敢出遠門，但住在教會又擔心房屋受損。

他說，教會訴求很單純，就是在住宅還沒有受損這麼嚴重前，能盡速做好預防，例如該有的擋土牆一定要做，目前只做到教會廁所旁，建議擋土牆繼續往北延伸，避免圍牆地板繼續位移，同時應持續從外側加強、避免土石流失，若不預防、造成房舍嚴重毀損，再多補救都來不及了。

教會的外牆已經龜裂。記者卜敏正／攝影
教會的外牆已經龜裂。記者卜敏正／攝影
「海濱好室」社宅工地旁住戶，在外牆掛上紅布條向縣長總統求救。記者卜敏正／攝影
「海濱好室」社宅工地旁住戶，在外牆掛上紅布條向縣長總統求救。記者卜敏正／攝影
「海濱好室」社宅工地旁住戶，在外牆掛上紅布條向縣長總統求救。記者卜敏正／攝影
「海濱好室」社宅工地旁住戶，在外牆掛上紅布條向縣長總統求救。記者卜敏正／攝影

社會住宅 台東

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